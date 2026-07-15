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¿Cuánto cuestan ahora las entradas para el Mundial? Precios en tiempo real para el partido por el tercer puesto, la final y el Inglaterra-Argentina

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Si te preocupas por conseguir entradas de última hora, esto es lo que necesitas saber: las entradas cuestan desde 800 dólares.

¿Quieres ver en directo los últimos partidos del Mundial 2026? Solo quedan las semifinales, el tercer puesto y la final.

Según SeatPick, las reventas del partido por el tercer puesto en el Hard Rock Stadium de Miami han subido un 31,4 % (553 dólares) en solo tres días. El precio medio sube de 1.760 a 2.313 dólares, el mínimo de 841 a 1.106 dólares, y el máximo alcanza 31.278 dólares.

Deja que GOAL sea tu guía con toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, tanto para la fase de grupos como para la fase eliminatoria, incluyendo cómo comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Consulta el calendario de partidos y entradas restantes.

Fechas

Sedes/Ubicaciones

Equipos

Precio medio de reventa

Entradas

15 de julio

Atlanta, EE. UU.

Semifinal: Inglaterra vs. Argentina

1.500 $ – 9.500 $

Comprar entradas

18 de julio

Miami, EE. UU.

Tercer puesto: Francia vs. Inglaterra/Argentina

500 – 3.500 dólares

Comprar entradas

19 de julio

Nueva Jersey

Final del Mundial 2026: España vs. Inglaterra/Argentina

5.900 $ – 38.000 $+

Comprar entradas

*Los precios son correctos en el momento de redactar este artículo, pero pueden variar según la demanda del mercado secundario. Los revendedores fijan estos precios, que a menudo superan el valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial?

La FIFA usa precios variables en 2026.

En la fase de grupos, los precios oficiales arrancan en 60 $ (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 $. En la reventa, las cifras suben aún más.

Categorías oficiales de precios de entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y precios de reventa

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficiales

Rango estimado en el mercado secundario

11-27 de junio

Fase de grupos (países anfitriones)

400–2.735 $

1.199–5.500 $+ (1.950 $)

11–27 de junio

Fase de grupos (grandes equipos neutrales)

120–1.200

750–3.800 $ (1.650 $)

Del 11 al 27 de junio

Fase de grupos (partidos estándar en campo neutral)

120 $ – 1.200

202–2.500 $ (1.092 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes de gran afluencia)

225–540 $

550 – 3.200 dólares (1.250 dólares)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400–2.800 € (1.134 €)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450–1.775 $

850–5.500 $ (2.348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500–9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250 $ – 800 $

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Precios de la Copa del Mundo 2026 por categoría:

Categoría

Fase de grupos

Octavos y cuartos de final

Semifinales y final

Categoría 1

250 $ - 400 $

600–1 200 $

1.500 $ - 6.730 $

Categoría 2

150–280 dólares

400–800 dólares

1.000 - 4.210

Categoría 3

100–200 $

200–500 $

600 - 2.790

Categoría 4

60–120 $

150–350 $

400 $ - 2.030 $

¿Cómo comprar entradas para el Mundial?

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales (preventa Visa y primeros sorteos aleatorios), y la demanda ha agotado casi todas las entradas de las primeras fases.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

  • Fase de venta de últimahora: ya activa y por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 39 días por toda Norteamérica.

Por primera vez, participarán 48 selecciones y el torneo lo organizarán conjuntamente tres países.

¿Dónde se celebrará la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Las sedes son:

  • Canadá: Toronto y Vancouver
  • México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

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