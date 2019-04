Cuánto cuesta Sterling: contrato con el Manchester City cláusula de rescisión y rumores

El crack inglés, de sólo 24 años, es una de las figuras del equipo de Pep Guardiola, tanto en la Premier League como en la Champions League.

¿Cuánto cuesta Raheem Sterling? Eso es lo que se habrán preguntado miles de aficionados después de ver los dos goles que firmó el delantero del contra el en el Etihad Stadium, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

El punta de sólo 24 años, nacido en Kingston ( ) el 8 de diciembre de 1994, tiene contrato con la entidad británica hasta junio de 2023 y es una de las grandes figuras que tiene Pep Guardiola en su plantilla. Este miércoles, en la primera parte del encuentro frente a los Spurs, marcó dos de los goles con los que los Citizens se fueron 3-2 al descanso. Los vigentes campeones de la Premier League deben remontar el 1-0 de Londres.

Lo primero que hay que saber en torno al precio de mercado que tiene Sterling es que no es barato. De hecho, según Transfermarkt, portal especializado en fichajes, el valor del ex atacante del asciende a los 120 millones de euros, siendo el décimo jugador más caro del mundo (detrás de Mbappé, Neymar, Messi, Salah, Kane, Griezmann, De Bruyne, Hazard y Dembélé), el quinto más caro de la Premier League (detrás de Hazard, De Bruyne, Salah y Kane) y el segundo más caro de la Selección inglesa (Kane) y del propio Manchester City (De Bruyne). De todos los jugadores del mundo nacidos en 1994, él es el más caro.

¿Hay cláusula de rescisión que pueda sacar a Sterling del City? No. En teoría, no existen cláusulas de ese tipo en la Premier League. Supuestamente para eso crearon el 'transfer request', o petición de transferencia, la cual obliga a las escuadras a escuchar ofertas por un futbolista que ya no desea seguir en la institución respectiva. Por lo tanto, si alguien lo pretende, no tendría que abonar una cantidad fija de antemano. Sin embargo, no es una regla escrita. Casos como el pase de Philippe Coutinho al recuerdan que los cuadros ingleses son difíciles de negociar por su buena economía y no dan su brazo a torcer simplemente porque no hay un monto predeterminado.

Sterling, que en los últimos meses fue relacionado con el (medios ingleses aseguran que Zidane lo quiere llevar al Santiago Bernabéu), se inició como futbolista en la Academia del Queens Park Rangers con apenas ocho años de edad. En febrero de 2010 se incorporó a la Academia del Liverpool, que pagó 600.000 libras por el jugador, a pedido del entrenador español Rafa Benítez. Tras cuatro temporadas en el Liverpool, donde marcó 23 goles en 129 partidos, llegó al Manchester City en 2015 a cambio de 68 millones de euros. De momento, como Citizen lleva 69 dianas en 185 partidos, contando los que le hizo este miércoles al Tottenham.

El veloz atacante pasó por todas las categorías inferiores de la selección inglesa, haciendo su debut en noviembre de 2009 con el equipo sub-16. En noviembre de 2012 debutó con la selección absoluta en un amistoso ante , aunque no volvió a jugar ningún partido más con la absoluta hasta mayo de 2014.

Con los Pross jugó los Mundiales de 2014 y de 2018, además de la de 2016. En total, como internacional disputó 48 encuentros y marcó 8 goles (ninguno de ellos en Mundiales ni Eurocopas).