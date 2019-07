Cuándo vuelve a jugar Sánchez en la pretemporada de Manchester United: "Alexis es calidad"

El delantero de Chile tendrá participación en los duelos preparatorios al debut liguero contra Chelsea, según Solskjaer en Australia.

está en , acaba de ganarle su primer amistoso de pretemporada a Perth Glory (goles de Rashford y Garner) y, por ahora, Ole Gunnar Solskjaer aguarda por Alexis Sánchez, visto recientemente en su natal Tocopilla.

El máximo goleador de La Roja, que salió lesionado -y fue criticado- en el duelo por el tercer lugar entre Chile y Argentina, debiese volver a las canchas para el quinto y penúltimo compromiso preparatorio de los Red Devils, ante Kristiansund el 30 de julio. Antes, deben medirse a Leeds (el 17), Inter (20) y (25) y, tras el cruce con los noruegos, a Milan el 3 de agosto, ocho días antes del debut por Premier League, en Old Trafford, contra .

"Por el momento, espero que sí (esté en Manchester United al inicio de la temporada 2019/20", le dijo el entrenador a Evening Standard. "Tendré que ayudarlo, pero tú no puedes alimentarlos con una cuchara, ellos (los que todavía no llegaron) tienen que venir y aprovechar sus chances. Alexis es calidad y mostró eso en . Luego está su lesión, que no creo que es tan mal, así que estoy esperando que esté disponible para, quizás, Kristiansund o , para que al menos tenga algo de fútbol antes que comience la temporada", agregó el ex delantero.

Sobre el rol del chileno en el campo de juego, señaló que "de la forma que espero que vamos a jugar, no tiene que haber un delantero de 6ft4 (1.93 metros), así que Alexis puede ser parte de esa línea ofensiva".