Cuándo sería el debut y primer partido de Koundé en el Barcelona: partidos, rivales, fechas y horarios

El francés no viajará a la gira americana y su debut tendrá que esperar al 7 de agosto, en la visita del Pumas mexicano para disputar el Gamper

Jules Koundé ya es nuevo jugador del Barcelona. Tras varias semanas de tira y afloja, entre las ofertas del Chelsea y el conjunto catalán, finalmente el central francés vestirá los colores blaugrana. Este jueves se hizo oficial el traspaso, por el que el Barça pagará 50 millones fijos y 10 variables al Sevilla, equipo con el que ha disputado las últimas tres temporadas, siendo un fijo en la defensa del equipo de Julen Lopetegui. Con el Barcelona, Koundé firma cinco años, con un salario cercano a los 12 millones de euros brutos y una cláusula de rescisión de 1.000 millones.

El futbolista no se incorporará finalmente a la gira norteamericana del Barça, que debe terminar el domingo tras la disputa del último encuentro amistoso. Será en Harrison (Nueva Jersey), en el Red Bull Arena ante el New York Red Bulls, la madrugada del sábado al domingo (01:00 hora peninsular española). Finalmente, el cuerpo técnico decidió no hacerle viajar para estar 24 horas en los Estados Unidos y luego volver y ha preferido que se quede en Barcelona y se incorpore a los entrenamientos el lunes 1 de agosto, cuando el equipo estará de vuelta.

Cuándo sería el debut

En partido oficial, el debut de Jules Koundé con el Barcelona sería el sábado 13 de agosto a las 21:00 (hora peninsular española), en el Camp Nou, ante el Rayo Vallecano. Ese será el primer partido de LaLiga 2022-23, aunque antes, el equipo azulgrana recibirá al Pumas mexicano en el tradicional Trofeu Joan Gamper, el torneo de verano que se disputa en el estadio culé y que sirve como homenaje al fundador del club barcelonista. El partido ante el Pumas será el domingo 7 de agosto a las 20:00 (hora peninsular española).

Próximos partidos del Barcelona