Cuándo se reanuda el Campeonato Nacional de Chile por el Estado de Emergencia

Debido a las manifestaciones, la ANFP suspendió todos los partidos que se juegan en Santiago.

Santiago se convirtió en un caos la jornada del viernes. Desórdenes que impulsó al Gobierno de decretar Estado de Emergencia en la Capital, por lo que los eventos masivos debieron ser suspendidos.

Uno de ellos, todos los partidos que se juegan en la Región Metropolitana y alrededores, por motivos de seguridad. De esta manera, los cruces entre vs. , al igual que el Universidad de vs. , no se llevarán a cabo este domingo y lunes, respectivamente.

Hasta el momento no se tiene una fecha clara de cuándo se reactivará, o si es que se jugará fuera de Santiago. Todo dependerá de los equipos, y qué dictamine la ANFP.

Qué significa Estado de Emergencia

Durante este llamado régimen de excepción, el gobierno se reserva el poder de restringir o suspender el ejercicio de algunos derechos ciudadanos en virtud de la defensa o seguridad nacional. Los derechos restringidos pueden ser los relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito; en los sistemas democráticos, la Constitución prevé un papel del Parlamento en su convocatoria y en su conclusión. Durante ese estado las fuerzas armadas de un país pueden asumir el control de orden interno.

Además, este estado no se podrá extender por más de 15 días, y cancela eventos masivos, por lo que se vio paralizada la fecha del Campeonato Nacional que se disputa en Santiago.