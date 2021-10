Cuándo se jugaría el Granada vs. Atlético de Madrid, suspendido de la 9ª jornada de LaLiga 2021-2022

Te contamos todo lo que tienes que saber acerca del aplazado encuentro entre andaluces y capitalinos.

Si antes era el Coronavirus Covid-19 el 'responsable' de aplazar partidos y trastocar el calendario en el fútbol mundial, ahora hay una nueva razón para que LaLiga no pueda desarrollarse con total normalidad. En ese sentido, cabe preguntarse por qué se suspendió el Granada vs. Atlético de Madrid de la novena jornada y cuándo podría jugarse ese duelo entre andaluces y capitalinos.

Con la amenaza de suspensión por motivos de Covid yendo a mucho menos, ha aparecido el calendario FIFA, especialmente el que afecta a la Conmebol, para suspender partidos del torneo doméstico. Si en el cuarta jornada se suspendieron el Sevilla vs. Barcelona y el Villarreal vs. Alavés , para la novena jornada LaLiga ha solicitado al Comité de Competición la suspensión del Real Madrid vs. Athletic Club y el Granada vs. Atlético de Madrid. Esta jornada se disputará entre el sábado 16 y el lunes 18 de octubre.

En la cuarta jornada el Comité de Competición desestimó la petición de LaLiga, en mitada de la 'guerra' Liga-RFEF, y la patronal de clubes acudió al CSD, que sí aceptó el aplazamiento.

Son muchos los jugadores que tendrán que viajar en la fecha de selecciones al otro lado del charco. Principalmente los uruguayos y argentinos del Atlético de Madrid, como Luis Suárez, Ángel Correa o Rodrigo De Paul, por ejemplo.

Cuándo se juega el Granada vs. Atlético de Madrid

Con un calendario más apretado que nunca habida cuenta de los parones por selecciones en el año previo al Mundial, y con competiciones europeas, jornadas de Liga, Copa del Rey e incluso Supercopa, no quedan muchos huecos para que pueda disputarse el encuentro.

En ese sentido, todavía no hay un día asignado para el Granada vs. Atlético de Madrid. La fecha y horario para la celebración de este encuentro será comunicado por LaLiga en los próximos días. Eso sí, no será sencillo encontrar un espacio para la disputa de ese compromiso, ya que el Granada jugará Copa del Rey el único fin de semana que el Atlético de Madrid podría tener libre en caso de perder ante el Athletic Club en semifinales de la Supercopa española (enero de 2022).

Así las cosas, habría que esperar a que ambos quedaran eliminados de la Copa del Rey o de las competiciones europeas, en el caso del Atleti.