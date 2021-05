Cuando la seguridad es todo: Racing, el finalista menos esperado

Con el arco propio cerrado desde hace siete partidos y con la confianza por las nubes, la Academia está a un solo paso de un nuevo título.

Quién puede discutir, en este momento de Racing, el significado de la mentalidad ganadora. Esa que apareció en Avellaneda en el 2014, de la mano de Diego Milito, para romper con años de frustraciones pero, especialmente, para revertir esa idea de que todo se basa en el sufrimiento y la resiliencia. Y esa que tiene a la Academia en octavos de final de la Copa Libertadores y en la gran final de la Copa de la Liga Profesional, cuando todo parecía perdido hace poco menos de un mes.

5 de mayo. Juan Antonio Pizzi dirigirá ante Sao Paulo, será despedido y su lugar será ocupado por Antonio Mohamed, con quien la dirigencia ya tiene un acuerdo verbal. Palabras más o menos, esa información comenzó a circular en las redes sociales y en los medios tradicionales en la previa del duelo ante el Tricolor, tres días después de la derrota en Santiago del Estero que parecía sentenciar la suerte en el torneo local y unas semanas más tarde del doloroso 0-5 en la Supercopa ante River en el mismo estadio.

Algo cambió esa noche. La suerte, la confianza, el compromiso. Algo. Racing puso contra las cuerdas al equipo de Hernán Crespo y estuvo cerca de ganarle. Ese 0-0 sería el inicio de una racha impensada pero contundente: la de no recibir goles en contra. Lo intentaron, después de aquel encuentro, San Lorenzo, Sporting Cristal, Vélez, de nuevo Sao Paulo, Rentistas y Boca. Nadie pudo con Arias, como tampoco el Xeneize con el Chila Gómez.

¿Es la Academia un equipo "defensivo"? No, para nada, aunque sus rivales lo pongan como excusa cuando no pueden ganarle. Pero tampoco corre riesgos. Y cuando eso ocurre, su arquero es figura. Pero no se cuelga del travesaño ni mucho menos. Tampoco domina los partidos ni se protege con la pelota en su poder. Su juego tampoco es vistoso. Todo está apoyado en una confianza absoluta entre cada jugador adentro de la cancha, los suplentes y el cuerpo técnico. Todos confían en todos y así se hace mucho más fácil.

"Racing positivo", fue la campaña que supo llevarlo a la gloria en 2014, repetir en 2018 y en 2019, además de transformarlo en un participante habitual de copas internacionales y con la ilusión de ir por todo. Así jugará otra final, convencido de que el camino es el correcto.