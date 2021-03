¿Cuándo es el sorteo para el fútbol en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, a qué hora y en qué canales?

México y Honduras fueron las últimas selecciones de fútbol en asegurar su lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 , por lo que se unen a España, Alemania, Armenia, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Australia, Arabia Saudí, Egipto, Costa de Marfil, Sudáfica, Argentina y Brasil como los 16 combinados que buscarán llegar al podio en el próximo verano.

Ahora solo falta por saber los rivales que tendrán cada uno de los equipos participantes. Y para que estés al tanto, en Goal te damos todos los detalles del sorteo.

El evento para conocer los partidos, tanto en fútbol varonil como femenil, se lleva a cabo desde la sede de la FIFA el 21 de abril a las 10:00 horas , tiempo del centro de Zúrich, Suiza.

Para Argentina, México y España estos serán los horarios :

⚽️ #OlympicFootball Draw

📅 21 April

⏲️ 10:00 CET

📍 Home of FIFA, Zurich



📽️ We'll be streaming live as the @Tokyo2020 hopefuls find out who they will be facing at this year's @Olympics 🏅



ℹ️👉 https://t.co/ecXeUx2qwD pic.twitter.com/NAzht8H6kk