¿Cuando es mano y cuando no? Esto es lo que dice la circular de la RFEF

Desde junio del 2017, la FIFA hizo una modificación que ahora sanciona diferente este tipo de acciones.

El Real Madrid-Betis fue uno de los partidos polémicos de la 12ª jornada liguera . En el Bernabéu hubo una mano de Feddal tras la que los jugadores madridistas reclamaron al árbitro que señalara la pena máxima.

Pero ni el colegiado ni el VAR entendieron que debía pitarse penalti ya que la normativa recoge que " se considera que la mano que va al suelo, es una posición natural del futbolista . Si la pelota hubiera dado en la otra, se consideraría antinatural".

Por lo tanto el colegiado acertó pese a las quejas del -

¿En qué consiste este cambio en la reglamentación? Antes del primero de junio de 2016, si un futbolista estiraba los brazos en un salto en el área y la pelota le pegaba en la mano, por ejemplo, el árbitro era quien interpretaba la jugada y decidía si había intención o no de desviar el balón. Ahora, si un jugador amplía el volumen de su cuerpo con los brazos y la pelota le pega, es penalti.

¿Y en ? ¿Qué criterios se aplica? Velasco Carballo, del Comité Técnico de Árbitros, explicaba en enero de 2019 el tema de las manos: "Habla del movimiento del balón a la mano, de manos apoyadas en el suelo y manos rebotadas. Un jugador que no hace ningún movimiento pero hace equilibrio, el árbitro no debe sancionar mano. Si el jugador realiza algún movimiento el árbitro valorará. En las manos rebotadas normalmente no serán sancionadas".

Las quejas del Real Madrid

Sergio Ramos afirmó tras el partido que “ha habido una jugada determinada del VAR del que no vamos a hablar, pero la he visto bien y el árbitro no la ha visto”.

El propio Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, mostró su descontento tras el partido.

“El balón golpea la mano e interrumpe la jugada. Estamos confusos ya que se toma la decisión, la mano interrumpe la jugada y no sé por qué unas decisiones van en una dirección y otras, en la contraria. Pensábamos que iba a ser penalti pero no fue asi”.