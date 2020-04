Cuando el 'Tubo' Gómez leyó Memín Pinguín ante el Atlas

El legendario portero del Rebaño se sentó a hojear una revista en pleno partido contra los Rojinegros.

Una de las rivalidades más fuertes que existen en el futbol mexicano es la que tienen Chivas y Atlas, equipos que cada que se miden disputan el honor de una ciudad como lo es Guadalajara y de un estado como Jalisco.

El clásico tapatío es uno de los más añejos del país y que tiene capítulos memorables, pero uno de los que más se recuerdan fue el que sucedió el 24 de abril de 1955, misma de la que se cumplen 65 años.

Los Zorros y el Rebaño disputaban la Copa de Occidente en el Estadio Martínez Sandoval, en uno de los partidos más disparejos que hayan disputado estos dos equipos tapatíos.

El Rebaño pareció una aplanadora desde el silbatazo inicial, pues apenas al minuto 16 ya ganaba por 4-0 y era amplio dominador de las acciones, motivo por el cual el portero de los Rojiblancos casi no había tenido trabajo.

Tras no ser requerido, Jaime Tubo Gómez, casi al final del primer tiempo, decidió pedir a alguien de la tribuna el cuento de 'Memín Pinguín' y sentarse a leerlo recargado en el poste de una de las porterías, lo que provocó la furia de la parcialidad Rojinegra que estaba muy cerca de ese arco.

La escena duró tan sólo unos segundos, pues el guardameta de inmediato se levantó; sin embargo, ese episodio quedará en la historia como una de las mayores burlas de hacia su acérrimo rival.

“Les estábamos dando un baile y ganábamos 4-0, en la tribuna alguien me hizo llegar una revista y me senté en uno de los postes a leer. Fue una burla, claro que le echaba un ojo al juego, no lo descuidaba, pero no llegaban. El árbitro ni cuenta se dio”, señaló alguna vez el ya fallecido Gómez.

Cabe destacar que la humillación no solo se limitó a eso aquella tarde, dado que el cotejo terminó 5-0 a su favor. Redondeó un triunfo, uno de esos con los que la afición hace mofas constantemente sobre los Zorros.