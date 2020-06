Cuándo Di María pudo fichar por el Barcelona y los motivos por los que al final no llegó al Camp Nou

El extremo argentino ha explicado que el interés de los blaugranas en 2017 fue real pero la operación no se acabó concretando.

La mujer Ángel Di María reconoció hace unos días que se fueron del Real Madrid por motivos económicos y ahora el propio jugador ha desvelado que en 2017 su traición a los merengues pudo ser aún mayor porque negoció su marcha al .

El jugador ha desvelado que en 2017 pudo recalar en el Camp Nou y explicó la situación en L'Equipe. El argentino se habría convertido en uno de esos jugadores que cambiaron de bando y llegaron al Barcelona tras pasar por el Real Madrid.

"Estaba muy feliz en París, pero la gente del club en ese momento me dijo algunas cosas, que al final resultaron ser mentiras. El Barça intentó ficharme. Los dos clubes lo discutieron, pero el no quiso venderme. Estas mentiras me molestaron mucho, pero, al final, fue bueno porque hoy estoy muy feliz en París", detalla.

De hecho, el de Rosario se ve acabando su carrera en Europa en el PSG: "Quiero terminar mi carrera en Europa con PSG es lo único que quiero y tengo en mente. Estoy feliz aquí, mi familia también lo está".