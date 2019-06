Cuáles son los tres grandes candidatos a ganar la Copa América 2019

Brasil, Argentina y Uruguay, por diferentes razones, se ubican un paso adelante del resto.

¿Qué hace a un equipo candidato a ganar un torneo? ¿Qué tan importante es que un equipo llegue como candidato a un torneo? ¿Qué ventajas tienes estar -o no- en la lista? La Copa América 2019 ya se juega. El hecho de que se juegue en le da un condimento más al torneo más antiguo del mundo. El torneo, un año después del Mundial 2018, tiene varios condimentos especiales, entre los que se encuentra el poderío de varias Selecciones. Aquí, un repaso por los grandes candidatos.

La lista contiene a tres países, pero bien podría haber sido de cinco o seis. Solo a modo de juego, la selección quedó reducida a un top, pese a que otros bien podrían meterse en la discusión.

BRASIL

No hay casi nada para discutir. Brasil, de local, siempre será el primer candidato a ganar lo que se juegue. Aunque no tenga a Neymar, su gran figura. Aunque en el Mundial, cuando parecía que tenía todo para pelear bien arriba, se quedó con las manos vacías sin luchar demasiado, quedando casi en el olvido. Aunque la presión de ser local, como pasó en en el 2014, podría jugarle en contra.

Lo cierto es que el equipo de Tite, el hombre que le devolvió un funcionamiento a Brasil, tiene una eliminatoria y un mundial de trabajo encima. Es un equipo compensado, alejado del jogo bonito pero cerca de una cuota grande de efectividad. A la Verdeamarela le sobran nombres de jerarquía, también una idea de juego: es un conjunto rápido, que no se enloquece por la posesión ni por el ataque permanente. Prefiere esperar si es necesario para luego dañar con espacio.

URUGUAY

El más campeón. El que arrastra con el proceso más largo. El sobreviviente de mil batallas. El del maestro Tabárez. , que tuvo una 2016 muy mala y un Mundial Rusia 2018 digno, no tiene nada que envidiarle a nadie. Cuenta con la estructura para ir por el título, siempre agarrado a una forma, a una mística difícil de igualar.

Aunque la elaboración de juego y la parte estética aún es un debe, la Celeste tiene un nivel de competitividad altísimo. No es para menos cuando en tu equipo juegan Muslera, Godín, Suárez o Cavani. Mucha de la suerte del equipo celeste estará puesta en cómo se adaptan algunos jóvenes que tendrán la oportunidad de ocupar un rol estelar, como Bentancur o Pereiro.

ARGENTINA

Pese a que el Mundial Rusia 2018 terminó de diagnosticar que la Selección argentina la puede pasar muy mal aún con Messi en el equipo, lo cierto es que no se puede dejar afuera de ninguna candidatura a un once que tenga a la Pulga entre sus once. Ni teniendo el peor funcionamiento de la historia. Lionel Scaloni apostó por un cambio de caras que, en un principio, resulta interesante y promete mucho más que la vieja estructura que arrastró Sampaoli hasta Rusia.

Paredes, Lo Celso y Suárez o Dybala parecen dignos socios de Messi, más cerca de lo que pide su juego: mucha técnica y velocidad. La Selección argentina debe terminar de verificar muchas cosas, desde su arquero (Armani), pasando por su volante central (Guido Rodríguez) y terminando en su centrodelantero (Agüero), un súper crack que todavía tiene una cuenta pendiente con la albiceleste. En ese contexto, la idea de que el equipo debe responder sobre lo individual mientras encuentra su juego grupal puede ser un problema. Más allá de eso, Messi sigue siendo un imán que atrae gloria. No hay forma de negar eso.