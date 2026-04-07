Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha dado a conocer la alineación de su equipo de cara al partido contra el Bayern de Múnich, que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Arbeloa ha preferido dejar en el banquillo al inglés Jude Bellingham y al marroquí Ibrahim Díaz, mientras que la delantera estará liderada por la pareja formada por Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

La alineación del Real Madrid, sin sorpresas, fue la siguiente:

Portero: Lunin.

Defensa: Arnold, Rüdiger, Hojlund, Carreras.

Centro del campo: Tchouameni, Pitarch, Valverde, Arda Güler.

Delantera: Mbappé, Vinícius.

En el banquillo se sentarán: Fran González, Carvajal, Militão, Alaba, Bellingham, Camavinga, Gonzalo García, Asensio, Ceballos, Fran García, Mastantuono e Ibrahim Díaz.

Cabe destacar que el partido de vuelta entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid se disputará en el Allianz Arena el próximo miércoles.

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Por su parte, Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich, ha anunciado la alineación de su equipo para enfrentarse al Real Madrid, apostando por la potencia ofensiva del conjunto bávaro.

Harry Kane liderará el ataque del Bayern de Múnich, en medio de las dudas que rodeaban su participación durante los últimos días, tras lesionarse con la selección de Inglaterra durante el parón internacional.

La alineación completa es la siguiente:

Portero: Neuer.

Defensa: Lamer, Upamecano, Tah, Stanicic.

Centro del campo: Kimmich, Pavlovic, Gnabry.

Delanteros: Díaz, Olise, Kane.



