Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-TRAININGAFP

Traducido por

¿Cuál es la situación de Harry Kane? Bellingham e Ibrahim Díaz, en el banquillo del Real Madrid ante el Bayern de Múnich

Real Madrid vs Bayern Múnich
Real Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
España
Alemania

Mbappé y Vinícius lideran el ataque del Real Madrid

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha dado a conocer la alineación de su equipo de cara al partido contra el Bayern de Múnich, que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Arbeloa ha preferido dejar en el banquillo al inglés Jude Bellingham y al marroquí Ibrahim Díaz, mientras que la delantera estará liderada por la pareja formada por Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

La alineación del Real Madrid, sin sorpresas, fue la siguiente:

Portero: Lunin.

Defensa: Arnold, Rüdiger, Hojlund, Carreras.

Primera División
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St.Pauli crest
St.Pauli
FCP
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB

Centro del campo: Tchouameni, Pitarch, Valverde, Arda Güler.

Delantera: Mbappé, Vinícius.

En el banquillo se sentarán: Fran González, Carvajal, Militão, Alaba, Bellingham, Camavinga, Gonzalo García, Asensio, Ceballos, Fran García, Mastantuono e Ibrahim Díaz.

Cabe destacar que el partido de vuelta entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid se disputará en el Allianz Arena el próximo miércoles.

Lee también: Vídeo: La cumbre se calienta pronto... La afición del Bayern ocupa los alrededores del Bernabéu

Por su parte, Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich, ha anunciado la alineación de su equipo para enfrentarse al Real Madrid, apostando por la potencia ofensiva del conjunto bávaro.

Harry Kane liderará el ataque del Bayern de Múnich, en medio de las dudas que rodeaban su participación durante los últimos días, tras lesionarse con la selección de Inglaterra durante el parón internacional.

La alineación completa es la siguiente:

Portero: Neuer.

Defensa: Lamer, Upamecano, Tah, Stanicic.

Centro del campo: Kimmich, Pavlovic, Gnabry.

Delanteros: Díaz, Olise, Kane.


Anuncios