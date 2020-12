Cuadrado: ¿Por qué es estrella en Juventus y uno más en Colombia?

El colombiano es una carta clave en la Juventus de Pirlo, pero no logra reflejar ese gran nivel con la Tricolor.

Juan Guillermo Cuadrado sigue siendo pieza clave para la , el colombiano jugó todo el partido este martes y fue una de las grandes figuras del conjunto de Turín en la aplastante victooria de la Juventus en casa del por la .

El de Necoclí (Antioquia) estuvo muy activo por la banda derecha de la Vecchia Signora, siendo la carta de salida del equipo de Pirlo. Con la ventaja en el marcador, Cuadrado no fue tímido a la hora de buscar el área y poner una asistencia de lujo para aumentar la cuenta a favor de los italianos.

Juan Guillermo está teniendo una maravillosa temporada, sin embargo, el gran performance que está mostrando en la Juve contrasta bastante con el nivel en sus últimas apariciones en la Selección. La Tricolor le ha pesado y se ha convertido en el foco de las críticas por su baja producción.

La razón principal para el cambio de actitud de una camiseta a la otra es que en Juventus, Cuadrado conoce a la perfección sus funciones y sabe que si no cumple con las órdenes del DT no tendrá continuidad, mientras que en parece ser intocable en su posición.

Con la casaca bianconera, Juan Guillermo desborda, tiene total libertad de hacerlo, pero suele ser más reservado a la hora de encarar y regatear rivales; mientras que en Selección desborda y termina perdiendo muchos balones, bien sea por falta de respaldo de sus compañeros o porque simplemente inventa jugadas que no terminan en nada, lo que parece indidcar que no se acopla a lo que tácticamente se le permite y exige hacer en ; por eso carretea el balón cuando no debe hacerlo, no entrega el balón bien y sus gambetas se vuelven predecibles e inofensivas.

Colombia, por ahora, sufre las Eliminatorias rumbo a y piensa en la que organizará en conjunto con , por lo que necesita al mejor Cuadrado: el de la Juve, ese que se come la banda entera, pero que regresa y se sacrifica para dar mano en defensa, ese que es veloz, desequilibrante y efectivo. ¡Que venga ese Cuadrado!