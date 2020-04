¿Cuadrado, ficha de cambio de Juventus en el próximo mercado de pases?

Medios italianos aseguran que la Vecchia Signora usaría al cafetero para abaratar el costo de un posible fichaje.

Hasta antes del parón obligado por la pandemia del coronavirus, Juan Guillermo Cuadrado venía teniendo una espectacular temporada, siendo uno de los pilares del equipo de Maurizio Sarri aportando su talento tanto en defensa como en ataque.

Sin embargo, según han reseñado algunos medios italianos, como Calciomercato y SportMediaset, la escuadra bianconera usaría al polifuncional cafetero como ficha de cambio en el próximo mercado de pases para abaratar el fichaje de Mauro Icardi.

El delantero argentino está a préstamo en el y si éste no hace efectiva la opción de compra, deberá regresar a la disciplina del Nerazzurro, dueño de sus derechos deportivos, pero allí no lo quiere Antonio Conte, algo que aprovecharía la Juve para hacerse con los goles de ex canterano del Barça, incluyendo al colombiano en las negociaciones.

Aunque Conte no ve con malos ojos la llegada de Juan Guillermo al Inter, de hecho, él fue uno de los artífices del fichaje del colombiano en la Juve y ya mostró su interés de llevarlo a Milán el pasado mercado de verano; el técnico italiano prefería incluir a Leonardo Bonucci en la negociación por Icardi, según resaltaron los medios mencionados.

Cuadrado suma un total de 169 partidos, 16 goles y 37 asistencias en cinco temporadas con la casaca bianconera (32 juegos, 2 dianas y 4 pase gol esta campaña). Además, ha logrado cuatro Scudettos, tres Coppa y una Supercopa.