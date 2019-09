Cuadrado, entre elogios y críticas en Italia tras su debut en Champions League

El cafetero marcó un golazo para abrir el marcador en el Wanda Metropolitano, pero estuvo implicado en el empate del Colchonero, según sus compañeros.

Juan Guillermo Cuadrado ha dado bastante de qué hablar tras su debut en la este temporada en el empate de Juventus 2-2 con el Atlético Madrid en el Wanda Metropolitano.

El colombiano disputó sus primeros 90 minutos de la campaña, aprovechando las lesiones y las rotaciones de Sarri, pero eso no le impidió ser uno de los puntos más altos de la Vecchia Signora, sus desbordes por la banda derecha fueron un dolor de cabeza constante para la defensa del equipo de Simeone y además fue el encargado de abrir el marcador con un tremendo zurdazo a la escuadra .

Su buena presentación en la faceta ofensiva de la Juve lo convirtió en el mejor jugador del partido según la puntuación de La Gazzetta dello Sport, que además de su golazo resaltó otras tres intervenciones en ataque. "Super Cuadrado", también resaltó Calciomercato.

"Estoy muy feliz porque fue mi primer juego como titular, no esperaba jugar. El técnico me utilizaba más atrás, pero me dijo que me quería probar más adelante porque conocía mis características de extremo. Fue una sorpresa para mí. Intenté hacer lo que él me pidió y lo mejor para el equipo", declaró el extremo cafetero tras el encuentro.

Sin embargo, no todo es color de rosa por la presentación del cafetero, pues según ha informado Tuttosport, Juan Guillermo fue culpado por algunos compañeros por el gol recibido en el último suspiro, que decretó el empate del Atlético Madrid y que provocó un conato de pelea entre los mismos jugadores bianconeros.

El artículo sigue a continuación

Al final del encuentro, Bonucci, capitán juventino defendió a Cuadrado y pidió "lavar los trapos sucios en casa". "Tenemos hambre de victoria, los desacuerdos entre compañeros son ropa que se lava en casa, no es culpa de uno u otro recibir un gol: debemos respetarnos y ayudamos mutuamente para que este equipo sea inmejorable", apuntó el central.