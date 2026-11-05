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La Europa League por televisión

Crystal Palace vs. Hoffenheim: hora del partido

Europa League - Jornada 4 5 nov 2026 - 12:45 Selhurst Park

El partido entre Crystal Palace y Hoffenheim comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Crystal Palace vs. Hoffenheim, hoy en directo: ¿dónde verlo por televisión y streaming?

El partido de la Europa League entre Crystal Palace y Hoffenheim se retransmitirá en directo en Alemania a través de RTL+. El encuentro podrá seguirse íntegramente mediante este servicio de streaming.

La actualidad de la semana: ¿qué ha pasado con Crystal Palace y Hoffenheim?

Crystal Palace llega a este partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. El más reciente fue la derrota por 2-0 ante Tottenham Hotspur en la Premier League. Antes sufrió una debacle por 5-0 contra Brighton y empató 2-2 con Beşiktaş en la Europa League. La nota positiva fue el triunfo por 1-0 ante Fulham en la Copa de la Liga inglesa. En total, Palace marcó cuatro goles y encajó diez en esos cinco partidos.

Hoffenheim suma tres victorias, una derrota y un empate en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente perdió 2-0 ante Werder Bremen en la Bundesliga. Destacan especialmente la victoria por 3-0 frente a Lyon en la Europa League y el triunfo por 3-0 contra Bayer Leverkusen en la Bundesliga. Hoffenheim marcó siete goles y encajó cuatro en ese periodo.

Crystal Palace vs. Hoffenheim: alineaciones

Crystal Palace vs. Hoffenheim: estado de forma

Crystal Palace vs. Hoffenheim: balance de enfrentamientos directos

Crystal Palace vs. Hoffenheim: las clasificaciones