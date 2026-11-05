¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Europa League
team-logoCrystal Palace
Selhurst Park
team-logoHoffenheim
¡Mira aquí! Disney+ Premium Argentina
Con la colaboración de

Crystal Palace vs. Hoffenheim, en directo hoy: ¿Quién televisa el partido y dónde verlo por streaming?

Crystal Palace vs Hoffenheim
Crystal Palace
Hoffenheim
Europa League

El Crystal Palace se enfrenta al Hoffenheim en la Europa League. Pero ¿quién emite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.
EspañaMovistar+
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+ Premium Argentina
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor elegido para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

La Europa League por televisión

Transmisión de la Europa League
Disney+ logo

Disney+

✅ Transmite partidos simultáneos en directo

✅ Incluye señales básicas de ESPN

✅ Pausá y reviví partidos grabados

Precio mensual desde$11.999

Crystal Palace vs. Hoffenheim: hora del partido

crest
Europa League - Jornada 4
Selhurst Park

El partido entre Crystal Palace y Hoffenheim comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Crystal Palace vs. Hoffenheim, hoy en directo: ¿dónde verlo por televisión y streaming?

El partido de la Europa League entre Crystal Palace y Hoffenheim se retransmitirá en directo en Alemania a través de RTL+. El encuentro podrá seguirse íntegramente mediante este servicio de streaming.

La actualidad de la semana: ¿qué ha pasado con Crystal Palace y Hoffenheim?

Crystal Palace llega a este partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. El más reciente fue la derrota por 2-0 ante Tottenham Hotspur en la Premier League. Antes sufrió una debacle por 5-0 contra Brighton y empató 2-2 con Beşiktaş en la Europa League. La nota positiva fue el triunfo por 1-0 ante Fulham en la Copa de la Liga inglesa. En total, Palace marcó cuatro goles y encajó diez en esos cinco partidos.

Hoffenheim suma tres victorias, una derrota y un empate en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente perdió 2-0 ante Werder Bremen en la Bundesliga. Destacan especialmente la victoria por 3-0 frente a Lyon en la Europa League y el triunfo por 3-0 contra Bayer Leverkusen en la Bundesliga. Hoffenheim marcó siete goles y encajó cuatro en ese periodo.

CRY

CRY - Formulario

BHA
L5-0
BJK
D2-2
NEW
L0-2
FUL
W0-1
TOT
L2-0
Gol marcado (encajado)
3/11
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
TSG

TSG - Formulario

BMG
W1-2
OL
W3-0
B04
W3-0
HSK
L1-1
SVW
L2-0
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Crystal Palace vs. Hoffenheim: alineaciones

Crystal Palace contra Hoffenheim alineaciones

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Formación
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
4-4-2
D. HendersonD. HendersonH. AhanorH. AhanorC. RichardsC. RichardsJ. CanvotJ. CanvotD. KamadaD. Kamadateam-logoA. KhalailiA. WhartonA. WhartonY. PinoY. PinoT. MitchellT. MitchellQ. TimberQ. TimberJ. MatetaJ. MatetaO. BaumannO. BaumannN. AbrahaN. AbrahaM. RotsM. RotsO. KabakO. KabakK. MachidaK. MachidaA. PrassA. PrassL. AvdullahuL. AvdullahuW. BurgerW. BurgerA. KramaricA. KramaricF. AsllaniF. AsllaniT. LemperleT. Lemperle
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
3-4-2-1
Crystal Palace

Once inicial

Hoffenheim

Suplentes

Manager

  • P. Sage
  • C. Ilzer

Crystal Palace vs. Hoffenheim: estado de forma

CRY

CRY - Formulario

BHA
L5-0
BJK
D2-2
NEW
L0-2
FUL
W0-1
TOT
L2-0
Gol marcado (encajado)
3/11
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
TSG

TSG - Formulario

BMG
W1-2
OL
W3-0
B04
W3-0
HSK
L1-1
SVW
L2-0
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Crystal Palace vs. Hoffenheim: balance de enfrentamientos directos

Crystal Palace vs. Hoffenheim: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
W
W
W
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
W
W
W
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
W
W
W
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
W
W
W
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
W
W
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
W
W
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
W
W
L
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
L
W
W
12
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
13
LyonLyonOL
320156-16
L
W
W
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
W
D
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
L
W
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
L
D
W
17
Levski SofíaLevski SofíaLES
31113304
W
D
L
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
L
W
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
W
L
D
20
NEC NimegaNEC NimegaNEC
311158-34
W
D
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
311136-34
D
L
W
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
W
L
L
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
W
L
L
24
AC MilánAC MilánMIL
310245-13
L
W
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
W
L
L
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
L
L
W
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
L
W
L
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
L
L
W
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
D
L
L
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
L
L
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
L
D
L
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
L
L
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
L
L
L
34
MarsellaMarsellaOM
300316-50
L
L
L
35
CelticCelticCEL
300339-60
L
L
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google