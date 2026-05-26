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Siep Engelen

Traducido por

Crysencio Summerville podría jugar la Liga de Campeones pese al descenso del West Ham United

Fichajes
West Ham
Roma
C. Summerville

Crysencio Summerville descendió con el West Ham United, pero podría seguir en la élite: la AS Roma está interesada en el extremo holandés. 

Según La Gazzetta dello Sport, la Roma busca delanteros que potencien a Donyell Malen. 

Entre los candidatos destacan Summerville y Mason Greenwood, del Olympique de Marsella. Aunque el holandés tiene contrato con el West Ham hasta 2029, el descenso podría facilitar su fichaje a un precio asequible. 

La Roma quiere aprovechar esta situación: esta semana hizo efectiva la opción de compra de 25 millones por Malen y busca cerrar otro fichaje cuanto antes. 

«Gasperini quiere juntar a Malen con compañeros de talento: Greenwood y Summerville a la cabeza», escribe La Gazzetta

El pasado fin de semana la Roma selló su pase a la Liga de Campeones en la última jornada de la Serie A, superando a Juventus y AC Milan. Malen abrió el marcador en la clave victoria 0-2 ante el Hellas Verona.

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