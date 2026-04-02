«Cruijff abre la veda: este debe ser el nuevo entrenador del Ajax»

El Ajax tiene la mirada puesta en Míchel Sánchez, según informa Matteo Moretto de RadioMarca. El entrenador del Girona tiene un contrato que expira y se le considera internamente una opción seria para la próxima temporada. Al parecer, el director técnico Jordi Cruijff está estudiando en estos momentos la posible llegada de Míchel.

Actualmente, Óscar García es el entrenador interino del equipo en Ámsterdam. El español fue designado tras la marcha del entrenador interino Fred Grim, pero no se le considera una solución a largo plazo. La directiva del club desea trazar un nuevo rumbo definitivo el próximo verano.

El director técnico Jordi Cruijff estaría buscando expresamente un entrenador con un estilo de juego definido. En esa búsqueda ha vuelto a fijarse en Míchel, quien lleva tiempo en el punto de mira del Johan Cruijff ArenA.

Según Moretto, el interés del Ajax se debe a la gran temporada del Girona, que ocupa el decimotercer puesto de LaLiga. También influye el perfil del entrenador, que encaja con el estilo de juego del club.

«La presencia de Jordi Cruijff como director deportivo es crucial para este fichaje», afirma el periodista.

Míchel es un nombre conocido en España. El excentrocampista pasó la mayor parte de su carrera como jugador en el Rayo Vallecano, con el que disputó más de 350 partidos.

Tras breves etapas en el Almería, el Real Murcia y el Málaga, regresó a Madrid, donde dio sus primeros pasos como entrenador. Comenzó en la cantera del Rayo y acabó ascendiendo a entrenador del primer equipo.

Su carrera como entrenador despegó rápidamente: en 2018 llevó al Rayo al ascenso a La Liga. Dos años más tarde repitió esa hazaña con el SD Huesca. Desde 2021 es el entrenador del Girona, donde militan, entre otros, Daley Blind y Axel Witsel.