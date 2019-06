Cruces, rivales y fechas: ¿contra quién jugaría la Selección chilena en los cuartos de final de la Copa América 2019?

El equipo de Reinaldo Rueda ya piensa en los posibles adversarios para la próxima ronda del torneo en Brasil.

La ya está en marcha para la Selección chilena. El equipo de Reinaldo Rueda debutó con triunfo sobre su par de , con un contundente marcador 4-0 en el Estadio Morumbí, por lo que ya puede empezar a especular a qué rivales podría enfrentar o evitar en cuartos de final del certamen continental.

Y es que La Roja comanda el Grupo C que completan , en el segundo casillero, los nipones y . Y, de vencer al Tri este viernes, el combinado nacional podría terminar la fase como líder del cuadrangular a la espera de lo que ocurra en el cruce entre la Celeste y la escuadra asiática.

Cabe recordar que los primeros dos de cada pelotón son los que se entran a la siguiente ronda; si se diese el caso de que dos o más cuadros acaban emparejados en número de unidades, entonces habrá que considerar:

Mejor diferencia de goles en todos los cotejos del grupo

Mayor número de goles en todos los enfrentamientos del grupo

El ganador del partido entre los implicados

Un sorteo inspeccionado por un miembro de la Comisión Administradora de la Conmebol

Si la paridad se efectúa entre dos conjuntos que juegan el último compromiso de su grupo respectivo y si el equilibrio se conserva luego de los tres primeros apartados, se recurre a los penaltis​

GRUPO C PJ PG PE PP PTS 1 1 0 0 3 Uruguay 1 1 0 0 3 Japón 1 0 0 1 0 Ecuador 1 0 0 1 0

POSIBLE RIVAL

Si finaliza en el primer lugar del Grupo C se enfrentará al segundo mejor tercero A/B en el Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía (Partido 23). 29 de junio.

En caso de quedarse el segundo lugar, se podría cruzar con el primero del Grupo B en el Arena Corinthians, São Paulo (Partido 20). 28 de junio.

En este momento es quien lidera la tabla, que se aseguró el boleto tras su victoria frente a , en el debut, y frente a en la segunda jornada. Le sigue , con dos unidades.

En caso de ser el mejor tercero, se verá las caras con el primero del Grupo A en el Arena do Grêmio, Porto Alegre (Partido 19). 27 de junio.

Cuartos de final

27 de junio de 21:30 - 1º Grupo A vs. Mejor tercero B/C Arena do Grêmio, Porto Alegre (Partido 19)

28 de junio de 16:00 - 2º Grupo A vs. 2º Grupo B Estadio Maracanã, Río de Janeiro (Partido 21)

28 de junio de 20:00 - 1º Grupo B vs. 2º Grupo C Arena Corinthians, São Paulo (Partido 20)

29 de junio de 16:00 - 1º Grupo C vs. 2º Mejor tercero A/B Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía (Partido 23)

Semifinales

2 de julio de 21:30 Ganador P19 vs. Ganador P21 Estadio Mineirão, Belo Horizonte (Partido 23)

3 de julio de 21:30 Ganador P20 vs. Ganador P22 Arena do Grêmio, Porto Alegre (Partido 24)

Tercer puesto

6 de julio de 16:00 - Perdedor P23 vs. Perdedor P24 Arena Corinthians, São Paulo

Final

7 de julio de 17:00 - Ganador P23 vs. Ganador P24 Estadio Maracanã, Río de Janeiro