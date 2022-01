Cristina Auñón, en Goal: "Cuando llegué, yo ya vi un grupo del que se podían sacar muchas cosas”

Corren nuevos tiempos para el fútbol femenino. Al fin, tras muchos años de esfuerzo y sacrificio, las jugadoras están muy cerca de contar con estatutos, paso previo para la profesionalización del fútbol en España.

En la Primera Iberdrola, hay un equipo que ha sorprendido por encima del resto, y ese es el Alavés Gloriosas. El cuadro vitoriano ocupa actualmente la séptima posición, y parte de su gran campaña se debe al buen hacer de Cristina Auñón (Madrid, 1989). La excapitana del Rayo Vallecano se ha consolidado en Vitoria y repasa para “Goal” la actualidad.

¿Cómo están siendo los primeros meses en el Alavés?

“Bien, al principio como en todos los sitios. Cuando llevas mucho tiempo en algún lado y cambias, los cambios tan drásticos después de llevar 10 años haciendo lo mismo, me costó un poquito, pero la verdad es que aquí me han puesto todas las facilidades, habidas y por haber: el club, las compañeras… La verdad es que pensaba que me iba a costar más, y ahora mismo estoy súper integrada, y, sobre todo, muy contenta de la decisión que tomé”.

¿Cuándo fue el momento en el que sintió que tenía que dejar el Rayo?

“Bueno, no fue el momento más doloroso de mi carrera, la verdad. No lo viví como un drama, al contrario, lo viví como una oportunidad para hacer algo diferente, valoré mucho más la puerta que se me abría que la que me iba a cerrar”.

¿Cuáles fueron sus motivos?

“Fue un cúmulo de factores. Llevas mucho tiempo en un sitio, sabes lo que hay, es tu zona de confort, y, bueno, llamó el Alavés a mi puerta, con un proyecto arriesgado porque no dejaba de ser un proyecto que acababa de subir a Primera, pero las ideas muy claras, con un detalle en todo lo que hacían, que a mí me lo dejaron muy claro desde el primer momento, que ellos tenían un proyecto deportivo para afrontar la Primera Iberdrola y además era un proyecto sólido.

A la vista está que se están haciendo muy bien las cosas, entonces en ese sentido fue una oportunidad que, a lo mejor, que con la edad que tengo, igual era la última oportunidad para hacer algo nuevo y también salir de mi ciudad y mi zona de confort”.

¿Cómo es la vida en Vitoria,la rutina, el día a día?

“La ciudad es muy pequeñita, en la que tienes todo a mano, y es un poco todo como más familiar, incluso el club. Yo también noto un cambio dentro del club que, evidentemente, es un club pequeño pero que está muy presente en la ciudad, entonces desde que prácticamente me levanto hasta que me acuesto, soy jugadora del Alavés. Voy a comprar y, a lo mejor, hay una bandera del Alavés puesta, todo lo que envuelve al ambiente en la ciudad es muy bonito.

Se respira mucho fútbol, también mucho baloncesto que aquí es muy típico, con el Baskonia. Mis días son bastante tranquilos, por la mañana a entrenar, y por la tarde cada una se dedica a estudiar, aquí nos dedicamos simplemente a jugar al fútbol, hay algunas que tienen que estudiar. En mi caso, estoy sacándome un máster online, pero sí que es cierto que desde que me levanto hasta que me acuesto soy futbolista”.

Está siendo uno de los equipos revelación, ¿le sorprende?

“Cuando llego allí, es verdad, también me incorporo algo tarde, ellas llevaban un par de semanas de pretemporada. Lo primero que pienso es “joder, hay mucho talento joven”. No sabía hasta dónde nos iba a llevar ese ese talento y el enorme trabajo que estamos haciendo, porque es verdad que le dedicamos muchas horas, mucho trabajo, y mucha atención a todos los detalles, pero cuando llegué, yo ya vi un grupo del que se podían sacar muchas cosas”.

¿Cómo está viendo desde fuera la situación del Rayo Vallecano?

“Son dinámicas, el fútbol son dinámicas. Las primeras jornadas no han tenido buenos resultados, el otro día en Valencia tienen opciones de sacar algo más de lo que se llevaron para Madrid, y las dinámicas no duran toda la temporada. Igual que las dinámicas buenas son difíciles de mantener, las dinámicas negativas pueden cambiar. Entonces, conociéndolas, sé que están trabajando para revertir la situación”.

¿Qué falta para que se pueda seguir progresando en Vallecas?

“Creo que un poco más de apoyo por parte de la institución, básicamente. Eso ha pasado siempre, todo el mundo se pregunta cuál es el secreto del Rayo, por qué se mantiene año tras año. El secreto son unas profesionales que hay allí dentro, que están muy por encima de sus circunstancias, y espero que en algún momento eso cambie”.

El equipo lleva compitiendo muchos años en unas condiciones que no son las que les corresponden. ¿Cree que el Rayo femenino sufre un abandono por parte del Rayo Vallecano?

“Eso lo tendrá que juzgar cada uno, cada uno piensa diferente. Esto entiendo que habrá un aficionado que piense que sí, otro que piense que no… Sí que creo que las jugadoras que componen esa plantilla están muy muy por encima de los medios que se les da”.

En su caso, ¿cuán de importante es la salud mental para su día a día?

“Creo que es principal. Yo he tenido que recurrir a un psicólogo deportivo, hace tiempo, cuando empezaba. Hay veces que, dentro de dentro del deporte, hay cosas que puedes gestionar, y cosas que tienes que pedir ayuda para gestionarlas. Yo me encontré en una situación, había estado toda mi vida en filiales, donde la vida es algo más cómoda. Salí a Torrejón a probar mi primer año en Primera División y me di cuenta de que las dinámicas del equipo y de la competición eran muy diferentes. No estaba a la altura, no podía gestionar eso y tuve que recurrir a un psicólogo deportivo y aprender a gestionar todas esas cosas. Creo que en el fútbol, en el deporte y en la vida necesitas muchas veces pedir ayuda, para aprender, para aprender a gestionarte tú, a gestionar tus emociones y esto lo podemos aplicar a todos los ámbitos”.

¿Cómo ve la situación de la Liga Profesional?

“Creo que hay muchos conflictos, mucho conflicto de intereses. Entonces, bueno, las jugadoras lo único que pedimos es primero transparencia para saber cómo se deciden todas estas cosas, que al final somos las primeras interesadas y nos atañe a nosotras, y por parte del CSD, pues qué medidas se pueden tomar para ayudar a que se acerque un poquito las posturas y se llegue a un entendimiento”.

¿Por qué cree que se tarda tanto en llegar a un consenso?

“En Inglaterra lo que tienen claro es que tienen un producto muy atractivo, y han apostado por darle visibilidad y venderlo. Creo que los resultados están ahí, y aquí creo que pasa totalmente lo contrario. Creo que no se cree en el producto, que es el fútbol femenino, y entonces, cada uno entiende de una manera diferente el negocio, y la pena es que no nos repercute positivamente a las jugadoras en ninguno de los casos.

Creo que se tendría que llegar a un acuerdo, entender primero que hay un producto que se puede vender y que se puede vender bien, y que la gente puede comprar. A partir de ahí, intentar llevar lo mejor al mejor cauce posible”.

¿Se les pasa la cabeza hacer huelga?

“Evidentemente, hay muchas posibilidades, hacer huelga es una posibilidad quizá la más o una de las más radicales. Ya se hizo una vez, por lo que creíamos que era justo, y que teníamos que luchar por ello, y creo que la única manera en que nos escucharon.

Esperemos que no tengamos que llegar a ningún tipo de esas situaciones, porque nadie quiere eso, y creemos o esperemos que se llegue a un acuerdo lo antes posible, que nadie tenga que poner encima de la mesa circunstancias o protestas como podría ser una huelga”.

Y sin llegar a una medida tan radical, ¿han pensado en alguna medida alternativa para no llegar a una huelga?

“Todos los mensajes que nos llegan ahora mismo son que se está movilizando, tanto el CSD como los responsables de la Liga, y bueno, hay que dar un margen de tiempo. Entiendo que ya el margen cada vez es más pequeño pero bueno, margen de tiempo para que se pueda trabajar”.