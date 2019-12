Cristiano Ronaldo planea su retirada... ¡con un guiño a la actuación!

El delantero de la Juventus revela sus planes de jubilación y dice que no quiere que lo vean como un "narcisista".

Cristiano Ronaldo ha revelado sus planes de jubilación, expresando su deseo de desafiarse a sí mismo comenzando una nueva carrera en el mundo de la actuación.

Ronaldo es ampliamente considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia, después de haber ganado cinco Balones de Oro jugando para el (1) y para el (4).

El jugador de 34 años ha conseguido una gran cantidad de trofeos importantes, incluidas cinco Copas de Europa y seis títulos de liga, al tiempo que obtuvo una medalla de campeón de Europa con .

Además, tiene el récord goleador de todos los tiempos tanto en Portugal como en el Real Madrid, y continúa estableciendo nuevos estándares de excelencia incluso cuando se acerca a las últimas etapas de su carrera.

La ex superestrella del United ahora está en la , y disfruta de otra temporada prolífica con 10 goles en 14 partidos de la .

Sin embargo, los días de fútbol de Ronaldo llegarán a su fin en algún momento en el futuro cercano, algo a lo que se refirió este sábado en una conferencia realizada en Dubai Sports.

El crack de la Juve dijo que colgará las botas "en el momento en que mi cuerpo ya no responda de la manera correcta", al tiempo que hizo un guiño a la industria del cine.

"Hace varios años, la edad para terminar de jugar al fútbol era hasta los 30-32, pero ahora uno ve que hay futbolistas de 40 años jugando", comenzó explicando Ronaldo. “En el momento en que mi cuerpo ya no responda de la manera correcta en el campo, entonces será el momento de irme. Mi éxito en mi campo es el resultado del trabajo duro y de una forma de vida. Trabajo continuamente para mejorar mis habilidades mentales y físicas. Aspiro a continuar mis estudios después de retirarme del fútbol", prosiguió.

Y remató: "Espero vivir más de 50 años para aprender cosas nuevas y enfrentar diferentes desafíos y tratar de encontrar soluciones para ellos. Una de las cosas en las que busco desafiarme, por ejemplo, es actuar en una película. Siempre recomiendo aprender todo lo nuevo. Esto es por lo que siempre me esfuerzo. Siempre busco educarme, porque mis estudios tienden a responder muchas de las preguntas que tengo en mente".

"Tenemos que aprender lo mejor de los demás, y esta es una parte importante para ayudarme a lograr lo que he alcanzado ahora", añadió.

El portugués cree que su dedicación al deporte lo hace "diferente" a sus compañeros, pero no quiere que sus comentarios sean interpretados como arrogantes. "Nuestra vida se basa en el equilibrio, puedes comer toda la comida que quieras, pero a cambio debes seguir haciendo ejercicio y no comer lo que daña tu cuerpo", comentó.

“Conozco mi cuerpo al 100%, y siempre mantengo una dieta que me aporta el físico que me hace diferente. Todos conocen mi forma de vida y mi vida está dedicada al fútbol. Mantener mi nivel de éxito en los últimos 15 años está relacionado principalmente con mi perseverancia para ser el mejor. No quiero que mis palabras se entiendan como narcisismo. El amor por el fútbol es el motivo principal para lograr todos los títulos que he ganado. No hay milagros o secretos especiales en mi historia, ni en ninguna otra historia de éxito. Más bien, es una gran dedicación a lo que haces", valoró el ex del Sporting de Lisboa.

Ronaldo volverá a la acción con la Juventus después de las vacaciones de invierno, con el listo para llegar al Allianz Stadium el 6 de enero.