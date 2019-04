Cristiano Ronaldo no falla en la Champions League: Se recupera y es titular contra el Ajax

El luso se volvió a entrenar con sus compañeros este martes y Allegri no ha dudado en utilizarlo como titular.

Cristiano Ronaldo dio el susto a la Juventus tras lesionarse con la Selección de Portugal a sólo unos días de la vuelta de la UEFA pero el delantero de la 'vecchia signora' ya se ha recuperado y está en el once para el partido de ida de los cuartos de final frente al que se disputa este miércoles.

El delantero luso ya había participado con normalidad y junto al resto de sus compañeros en el entrenamiento último entrenamiento que había dirigido Massimiliano Allegri en Turín a sólo unas horas de viajar a , la prueba fue bien y pudo entrar en el once.

Los que no estarán en la cita en el Johan Cruyff Arena son Emre Can y Chiellini, que han entrenado al margen de sus compañeros y no podrán jugar el duelo europeo y ni siquiera viajaron en la expedición de la .

El once de la Juventus en Ámsterdam lo forman: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.