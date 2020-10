Cristiano Ronaldo: "Es mentira que rompí el protocolo de sanidad"

El jugador de la Juventus contesta al Ministro de Deportes de Italia, Vincenzo Spadafora, y asegura que siguió todas las recomendaciones del caso.

Cristiano Ronaldo ha utilizado las redes sociales para enviar un mensaje de tranquilidad después de que el pasado martes se conociera que el delantero de y de la había dado positivo en el test para coronavirus Covid-19. En ese sentido, el internacional luso de 35 años ha dicho en un Live de Instagram que se encuentra bien, que es asintomático y que no ha roto el protocolo de sanidad al viajar a su país natal para afrontar allí su recuperación, tal y como había dicho el Ministro de Deportes de Italia, Vincenzo Spadafora.

"Es mentira que rompí el protocolo"

Torso desnudo, sonrisa en sus labios. Ronaldo disfruta del sol en el jardín de su casa y, en idioma portugués pero con un toque de inglés, tranquilizó a todos sobre su estado de salud: "Estoy bien. Soy asintomático, dormí bien anoche. Gracias por los mensajes. Espero volver a entrenar pronto" , expresó el crack de Madeira.

También tuvo Ronaldo tiempo para responder al Ministro de Deportes de , Vincenzo Spadafora, quien ayer lo acusó de haber roto el protocolo de sanidad: "Es mentira, no lo rompí. De acuerdo con la Juventus y con la selección portuguesa, hicimos todo lo posible por respetar el procedimiento establecido. Un hombre en Italia dice que no respeté las reglas, pero eso no es cierto. No tuve contacto con nadie, ni siquiera en Turín".

Y agregó: "Mi familia está viviendo en otro piso de la casa y por eso no podemos tener contacto. Pero cuando estás bien de la mente, no hay problemas".

Cristiano encendió las alarmas el martes

La noticia se conoció el martes por la tarde, cuando se supo que Ronaldo daba positivo en las prueba de coronavirus y que, en consecuencia, se perdería el partido de la selección portuguesa de este miércoles contra Suecia , valedero para la fase de grupos de la Liga de Naciones de fútbol (acabó 3-0 para los lusos).

Tal y como anticipaba la federación portuguesa , Cristiano Ronaldo se encontraba asintomático y no presenta síntomas de la enfermedad, algo que el propio ex jugador del ha confirmado en Instagram.

Cabe señalar que, tras el positivo de Ronaldo, los jugadores de Portugal fueron sometidos a nuevas pruebas ese martes por la mañana, arrojando todos resultados negativos, por lo que estuvieron a disposición de Fernando Santos para el choque con .

El artículo sigue a continuación

Los partidos que se perderá Cristiano Ronaldo con la Juventus

Acorde al protocolo italiano, Cristiano Ronaldo se perdería los encuentros de la frente al Crotone y Hellas Verona .

También se perderá seguro el encuentro de Champions League ante el Dinamo de Kiev en el que será el estreno de la Juventus.

¿Jugará ante el ?

Queda por ver si llegará a tiempo al partido frente al Barcelona en la segunda jornada de la máxima competición continental, que se disputa el 28 de octubre a las 21:00 en el que iba a ser el reencuentro del morbo frente a Messi.

"Actualmente se reconoce que aquellos futbolistas que se hayan recuperado de COVID-19 aún pueden estar en riesgo de volver a dar positivo de la prueba de PCR, a pesar de no tener riesgo de contagio ni síntomas de virus... La prueba de SARS-CoV-2-RNA o cualquier otra prueba de laboratorio debe proporcionarse al menos una semana antes del próximo partido de la UEFA del equipo. Esta informacion luego será analizada por la UPAP que puede proporcionar recomendaciones al equipo interesados ​​y a la UEFA en cuanto a las posibles medidas a tomar.