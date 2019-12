Cristiano, en DAZN: "Ganar la Euro 2016 fue el trofeo más importante de mi carrera"

El jugador portugués concedió una entrevista a DAZN en la que repasó algunos aspectos de su trayectoria

Cristiano Ronaldo quiere volver a la carga. El portugués, después de perder la Supercopa de ante la , tiene muchas ganas de volver a la batalla. El ex del concedió una entrevista a DAZN en la que se sinceró sobre algunos temas de su carrera.

Acerca de los defensas más duros de la liga italiana, Ronaldo fue claro. "Los defensas más duros de enfrentar en la son Chiellini, Bonucci y De Ligt. Entreno con ellos cada día".

Cuestionado acerca de quién es en su opinión el mejor jugador de la Serie A, Cristiano no se calló y dio su candidato: él mismo.

"Gané el premio al mejor jugador de la Serie A, así que soy yo. El año que viene, no lo sé. Tengo que decir que hay muchos y muy buenos jugadores aquí", expresó.

El ex del Real Madrid o comentó también su experiencia en el United, especialmente el encuentro que jugó con el Sporting de y sus primeros días tras el fichaje.

"Me acuerdo de que juegué muy bien con el Sporting contra el Manchester United. Estaba muy feliz y emocionado. El día antes hablé con un amigo y le dije: 'Si juego bien, me ficharán', pero era una broma. Jugué bien, y después del partido Sir Alex Ferguson me dijo: 'Deberías venirte con nosotros'.

Tenía 18 años, estaba muy feliz. Fui a Manchester a ver dónde entrenaba el Manchester United y pensé: 'Volveré el año que viene', pero Ferguson me dijo: 'Quédate. Quiero que juegues la semana que viene' ", comentaba.

Acerca su apodo de 'CR7', Cristiano también respondió sobre quién le llama así, y afirmó que solo sus fans le llaman de la siguiente forma.

"No cambia, en casa me llaman Cristiano. En el colegio me llamaban Cristiano. En el mundo del fútbol me llaman Ronny, Cris. Solo los fans me llaman CR7", analizaba el portugués.

Sin duda, una de las citas más importantes de la entrevista fue cuando habló acerca de la que consiguió con Portugal, de la que dijo que fue "el trofeo más importante de mi carrera".

"Fue el trofeo más importante de mi carrera. Reí, lloré, bebí después del partido. Me tomé una copa de champán y ya estaba algo borracho. Ese día fue muy especial", expresó.

Por otro lado, también fue cuestionado por su actual club, la , y Cristiano solo tuvo elogios hacia el cuadro italiano.

"Me gusta todo de la Juventus. Tienen una buena cultura, son el mejor club de Italia. Tienen una historia extraordinaria. Quiero ganar muchos trofeos aquí. Recuerdo mi presentación en el estadio. Estuvo bien. Estuve con mi familia, fue especial y agradable".

Acerca de si será entrenador en un futuro, como ya han hecho algunos ex-futbolistas, Ronaldo fue de lo más rotundo.

"No lo creo, ahora mismo diré que no. No me veo como entrenador, pero nunca digas nunca", declaró.

Sobre sus objetivos, Ronaldo se definió como una persona "feliz". "Todavía me divierte, es lo que me gusta hacer. Si no te diviertes, no tienes nada que hacer. Es duro. Seguramente haya altos y bajos, pero me considero una persona feliz".

Ronaldo finalizó hablando sobre el gol que anotó en Champions de chilena con el cuadro de la capital de ante su actual equipo.

"Fue el mejor gol que he marcado. ¿La ovación de la gente en pie? Fue especial. Buffon estaba allí, en un muy buen estadio, en un gran equipo. Fue una noche muy especial. Cuando hablé con Buffon, pensé que estaba con una buena y agradable persona. Después del gol, me felicitó. Fue agradable. Lo recuerdo bien, siempre está listo para ayudar a los demás".