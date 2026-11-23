Cómo ver el Crawley Town vs Barnet con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

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Previa del partido

League Two - Jornada 8 24 nov 2026 - 14:45 Broadfield Stadium

El último y el segundo clasificado de la League Two se enfrentan cuando Crawley Town recibe a Barnet en el Broadfield Stadium.

Los dos equipos ocupan extremos opuestos de la tabla y el Barnet de Dean Brennan llega en mucho mejor momento que el Crawley de Kevin Blackwell.

Crawley venció 2-1 a Fleetwood Town en su último partido de liga. La victoria supuso un alivio tras una etapa complicada en las copas, con derrotas ante la academia del Brentford en el EFL Trophy y ante Wimborne Town en la FA Cup.

Barnet atraviesa un gran momento de forma. Ganó 2-1 a Port Vale en su último partido de liga y no ha perdido en sus cinco encuentros más recientes entre todas las competiciones.

Los equipos ya se han repartido los puntos esta temporada. Barnet ganó 2-1 el día de Año Nuevo y el partido de vuelta en Broadfield terminó 1-1 en marzo.

Blackwell querrá que su equipo aproveche el impulso de la victoria ante Fleetwood y dé motivos de alegría a su afición. Brennan buscará mantener la buena dinámica del suyo mientras conserva un puesto cerca de lo más alto de la tabla.

Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

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