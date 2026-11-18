Cómo ver el Coventry City vs. Crystal Palace con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo en la que puedes encontrarte con restricciones geográficas? Aquí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil, tableta).

. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil, tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita la plataforma oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming de la cadena deportiva que tiene los derechos.

Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en tu plataforma oficial para obtener acceso completo y ¡disfruta del partido!

Previa del partido

Premier League - Jornada 11 21 nov 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

El Coventry City recibe al Crystal Palace en el Coventry Building Society Arena en un partido de la Premier League de gran trascendencia en ambos extremos de la tabla.

El Coventry es 17.º, justo por encima de la zona de descenso, mientras que el Palace está hundido en el fondo de la clasificación, en el 20.º puesto, a dos puntos de la salvación tras diez jornadas disputadas.

El Crystal Palace llega con nuevo entrenador. Thomas Frank fue nombrado a principios de esta semana y se ha hecho cargo de una plantilla que ha encajado 24 goles en lo que va de temporada, la cifra más alta de la categoría. Su primer reto difícilmente podría ser más complicado: una visita a un Coventry que lucha por poner tierra de por medio con el descenso.

El Coventry de Frank Lampard tiene sus propios problemas. Ha perdido tres de sus últimos cinco partidos de liga y deberá tener cuidado con un Palace que, pese a sus dificultades, sigue teniendo peligro en ataque cuando dispone de jugadores en forma.

Jean-Philippe Mateta está sancionado en el conjunto visitante, mientras que una larga lista de lesionados limita aún más las opciones de Frank en su primer partido en el banquillo, en casa de los rivales de Selhurst Park.

En el Coventry, la lista de bajas también es considerable, y Lampard necesitará que sus jugadores disponibles ofrezcan un rendimiento que dé a su equipo algo de margen respecto a los tres últimos puestos.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Coventry City vs. Crystal Palace, incluida la hora de inicio, las noticias de los equipos y el estado de forma más reciente.

Noticias y convocatorias