Coutinho: “Los últimos meses no estoy tan bien”

Tras el triunfo ante Olympique de Lyon, el brasileño decidió hacer una autocrítica de su juego. “Pero nunca me faltan las ganas de mejorar”, agregó.

A la felicidad por la clasificación a los cuartos de final de la , tras la goleada ante el Olympique de por 5 a 1, Coutinho decidió agregarle un poco de seriedad a las sonrisas y aprovechó la ocasión para hacer una gran autocrítica. “Los últimos meses no estoy tan bien”, reconoció el autor del segundo tanto frente al conjunto francés.

“En las últimas semanas o meses no he estado jugando bien, pero nunca me faltan las ganas de mejorar y aprender”, explicó el brasileño, con una cuota de optimismo. Y agregó: “He venido al para dar lo mejor. Es lo que voy intentando”.

Con respecto al partido frente a la institución de , el delantero cree que se debe pasar rápido a la siguiente página: “Ahora ya estoy pensando en el próximo partido”.