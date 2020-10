Courtois: "¿Que no paraba ni un taxi? No merece la pena ni contestar"

El portero del Real Madrid habló también sobre su relación con Zidane, del presente de Hazard y de los aficionados del Atlético.

Su convivencia con las críticas, su relación con Zidane, la comparación con Simeone, su vínculo con el Atlético, el futuro de Hazard… Thibaut Courtois no esquivó temas. En una entrevista en El Larguero, el portero del pasó por el pasado, por el presente y por el futuro.

Las críticas. "¿Que no paraba ni un taxi? No merece la pena ni contestar. Yo siempre he sabido lo que tengo dentro, lo que puedo hacer. Esa crítica destructiva es muy fácil para generar debate. Yo siempre he trabajado duro y no he cambiado. Estoy siempre con la crítica constructiva de la gente cercana. Sé cuándo he hecho un buen partido y cuándo puedo hacerlo mejor”.

El aporte de Zidane. “Me ha dado mucha confianza. Siempre he sentido que él contaba conmigo y es importante. Si en los momentos difíciles de septiembre y octubre del año pasado no notas que tu míster está contigo, es difícil. El fútbol muchas veces se juega mentalmente. Si no puedes soportar esa crítica o no notas que el equipo y el míster tienen confianza en ti, es difícil. El futbolista necesita estar bien mentalmente. Además es una gran figura, es un buen entrenador y se nota con los resultados”.

Zidane o Simeone. “Son dos entrenadores diferentes. Con el Cholo era más dejar la pelota al otro equipo, defender juntos, presionar en el centro del campo, dejar la portería a cero, correr menos riesgos atrás... El año que ganamos , yo muchas veces buscaba a Raúl García con la cabeza. Con Zidane es otro fútbol. La posesión es importante, salir desde atrás... Como portero, creces mucho, porque he tenido todos los estilos, también a Conte, Mourinho...”

El vínculo con los aficionados del Atlético. “¿Si duele que pisoteen mi placa en el Wanda? No me duele. Es la rivalidad entre los equipos y sé lo que significa. Dentro de mí sé lo que le he dado al Atlético, el 200% para ganar esos títulos. En la calle me cruzo con aficionados del Atleti y me desean suerte. Luego llegan los derbis y eso es lo bonito. Me motivan más cuando hay ese ambiente”.

¿Se verá al mejor Hazard en el Real Madrid? “Sí, no tengo ninguna duda. Eden es el primero que quiere demostrarlo. Yo le veo muy bien y ojalá pronto lo pueda demostrar. Antes de su lesión en noviembre del año pasado, llevaba dos o tres partidos muy bien y tuvo mala suerte. Salir de eso no fue fácil, pero le veo entrenar muy bien y seguro que dentro de nada va a explotar y nos da muchas alegrías al equipo”.