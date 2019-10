Courtois: "No tengo problemas de ansiedad, es una falta de respeto para la gente que lo sufre de verdad"

Tras la goleada de Bélgica ante San Marino, Thibaut Courtois habló sobre sus supuestos problemas de ansiedad, negándolos de forma contundente

Uno de los nombres más repetidos en las últimas semanas es el de Thibaut Courtois. El guardameta del fue sustituido ante el Brujas en el descanso y no jugó un solo minuto ante el . A pesar de algunas informaciones que apuntaban que sufría problemas de ansiedad, primero el cuadro blanco en un comunicado, y luego el propio guardameta, negaron de forma tajante.

Ahora, tras el encuentro ante San Marino, en el que consiguió la clasificación para la del próximo año, el ex del o negó de forma contundente que sufriera ese tipo de problemas. "Sé lo que supone ser jugador de élite. Estoy muy feliz y no tengo esos problemas", comentó el jugador.

Además de negar los problemas, Courtois pidió a los medios de comunicación "responsabilidad y respeto" a la hora de informar sobre este tipo de situaciones. "Pido responsabilidad a los medios de no hacer mentiras y tonterías con esas cosas porque al final esos son problemas donde gente sufre de verdad", expresaba un Courtois que ha estado en el punto de mira desde que comenzó la temporada.

"Creo que es una falta de respeto al jugador y a la gente que sufre eso de verdad", seguía el belga, que además expresó su satisfacción en su momento actual en el Real Madrid y dijo que se siente "contento y feliz, entrenando duro".

Sobre el público del Santiago Bernabéu, que es conocido por la alta exigencia que impone a sus jugadores, el portero blanco también tuvo palabras.

El artículo sigue a continuación

"La gente del Bernabéu siempre es un público crítico, eso lo sabemos, y haremos todo con el equipo para que ellos también rompan a aplaudir", comentó, además de añadir cómo se encuentra después de perderse algunos partidos con el cuadro de la capital de .

"Me siento bien ahora. Era una gripe muy fuerte y que no era agradable pero ahora ya estoy recuperado. Pude entrenar lunes y martes casi entero con el equipo y ayer hice todo. Me siento de nuevo con fuerzas, que había perdido bastantes kilos también. Ahora ya recuperado y bien", finalizó el guardameta.