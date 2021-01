Courtois, furioso con la decisión de LaLiga: “No somos simples marionetas”

Para el portero del Real Madrid, el partido contra el Osasuna no se tendría que haber jugado. “Somos humanos, no sólo un espectáculo”, agregó.

No sólo Zinedine Zidane se quejó por haber jugado frente al , en Pamplona, en el medio del temporal. Thibaut Courtois se mostró también muy enojado con la decisión de disputar el encuentro en El Sadar. “No somos simples marionetas”, declaró el portero en "Movistar".

“Lo que ha hecho con el temporal es lamentable”, agregó el belga, quien, con pausa, intentó explicar el porqué de su enojo: “Somos humanos, no sólo un espectáculo”.

El jugador del , de todos modos, resaltó el trabajo del club local para que se pueda desarrollar el partido: “Quiero agradecer a la gente del Osasuna por tener así de bien el campo”.

La queja de Zidane: "El partido se tenía que haber suspendido"

"Jugar así es muy complicado, pero al final tomaron la decisión de jugar. Y el partido ha sido lo que vimos. No debió jugarse, pero tenemos que hacer las cosas que nos digan. Ayer, hoy, nos quedamos aquí otra vez. No sé si volvemos el lunes, el martes. Es un día para decir un poco las cosas, pero no va a cambiar. Tú me preguntas, yo te contesto. No he visto un partido del fútbol", sostuvo el entrenador del Real Madrid, bastante molesto.