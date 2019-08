Courtois debuta en La Liga como portero número uno del Real Madrid

Zidane prometió que esta temporada “no habría debate en la portería” merengue, y este sábado se verá al belga como titular en Balaídos

“El año que viene no habrá debate con los porteros”. Acababa de empezar el pasado mes de abril cuando Zidane soltó esta frase palmaria en rueda de prensa. Han pasado más de cuatro meses desde entonces, La Liga comienza este sábado para el , y es momento por tanto de conocer cuál es la decisión que ha tomado Zidane para su portería. O mejor dicho, simplemente de confirmar esa elección en partido oficial. Pues, como Goal ya publicó en su momento, el portero titular esta temporada será Thibaut Courtois.

Así se le comunicó a ambos porteros al final de la pasada temporada, y a día de hoy en el Real Madrid nadie espera que Zidane vaya a cambiar de opinión de cara al debut en Liga ante el de Vigo, según ha podido consultar Goal. Es cierto que se esperaba que Keylor Navas saliese del club este verano, y no será así –de ahí la salida de Lunin cedido al Valladolid-. Una circunstancia imprevista cuando se hizo la planificación la pasada primavera. Pero ello no cambia los planes para con Courtois. Aun cuando el costarricense seguramente tendrá un papel importante en momentos concretos de la temporada -no estará apartado ni mucho menos-, pero el belga es el meta titular para este curso. El número uno.

Como Goal explicó en su momento, es una decisión transversal y estratégica que trasciende más allá de los campos de entrenamiento de Valdebebas. Y es que Courtois fue fichado el pasado verano pagando una cantidad de dinero considerable después de haber sido Golden Glove del Mundial de , y tiene mayor recorrido en el fútbol debido a que tiene cinco años menos que Keylor Navas.

Desde el club tenían clara esta circunstancia desde el primer momento. Sin embargo, ello no quedó así plasmado la temporada pasada, donde se vivió un auténtico quilombo bajo palos. De inicio, Julen Lopetegui decidió alternar a Courtois y Keylor Navas sin mediar patrón ni explicación ninguna –aunque terminó por darle La Liga al belga y la Champions al costarricense-. Cuando llegó Solari, se decantó exclusivamente por Courtois. Pero cuando regresó Zidane, y conocida su filia por Keylor Navas, empezó a hacer rotaciones bajo palos, dando minutos no sólo al costarricense sino incluso a su hijo Luca Zidane, ‘aprovechando’ además que Courtois estuvo lesionado un mes. Desmadre en el Bernabéu.

De ahí las palabras de Zidane en rueda de prensa a principios de abril para intentar aplacar de alguna manera la patente inestabilidad. Y de ahí que, en consecuencia, la portería esté reservada para Courtois a día de hoy. “Ahora está claro quién es el número uno en el Real Madrid”, dijo el belga en una entrevista con un medio de su país hace unos días. No demostró mucha elegancia, pero es que ciertamente es el titular merengue. O mejor dicho, lo será a partir de este sábado cuando La Liga suba el telón para los blancos.

MÁS MINUTOS PARA COURTOIS EN PRETEMPORADA

La pretemporada es fiel reflejo de cómo ha evolucionado el ‘duelo’ en la portería del Real Madrid. Durante los tres partidos de la gira por , Courtois y Keylor se fueron turnando en la portería, con milimétrico reparto de minutos. Y si bien el belga se perdió la Audi Cup en Múnich por lesión, luego ha jugado ya los noventa minutos completos ante Red Bull Salzburg y , justo los dos últimos partidos de preparación antes del inicio de La Liga. Así las cosas, y pese a la lesión, Courtois ha acabado jugando más minutos (315) que Keylor Navas (270) en este verano.