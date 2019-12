Courtois: "Benzema está estupendo, no creo que haga falta un fichaje"

El portero belga del Real Madrid compareció en zona mixta después del empate ante el Athletic: habló de "mala suerte" y se quejó del arbitraje.

Thibaut Courtois, portero del , analizó para los medios de comunicación el empate de su equipo 0-0 contra el de Bilbao, encuentro en el que los capitalinos se toparon hasta cuatro veces con la madera.

En cuanto a los empates con , y ahora con el Athletic, comentó: "Es una pena, los tres partidos duros que tuvimos mostramos un nivel físico muy bueno, creamos muchas ocasiones pero solo con tres puntos".

Sobre la falta de gol del Madrid, analizó: "Hubo partidos con tres, cuatro goles. A veces hay momentos en que no quiere entrar. Sabíamos que sería complicado. No creo que sea falta de gol, creo que la pelota no quiere entrar. Hay que seguir trabajándolo. Cuando entrenamos, metemos golazos". "Dominamos los partidos, cuando estás cara a cara con el Barça no puedes dejar puntos en casa. Dejamos dos ante el , y hoy. Es una pena, porque tuvimos ocasiones para ganar. Es lo bonito y lo malo del fútbol. Contra el metemos seis goles y hoy no quiere entrar", agregó.

LA AFICIÓN DEL MADRID CLAMA CONTRA EL VAR

"¿Hazard? Obviamente, no sé si estaba en su mejor nivel, pero creaba mucho peligro. Es de los mejores del mundo y lo echas de menos, aunque los demás jugaron bien. Está triste de no poder ayudar al equipo, le hubiera encantado jugar en Mestalla o el Clásico. Espero que contra el pueda jugar. El tiempo lo arreglará, no hay que arriesgarlo", dijo sobre el regreso de su compatriota, lesionado en el cierre de 2019.

El artículo sigue a continuación

"Hemos hecho partidos de 3, 4 y 5 goles; no creo que nos falte gol, sólo que hoy no ha querido entrar". Thibaut Courtois. #LaCasadelFútbol pic.twitter.com/g6m50Zez3y — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) December 22, 2019

Consultado por los arbitrajes, el ex del opinó: "El arbitraje no nos frena. Ellos son honestos. Dejar jugar está bien, pero lo que más me molestó es que a ellos no les sacó amarillas por perder tiempo, parar un ataque... A veces tienes que mostrarles una amarilla. Y en el Clásico pasó lo que pasó, no pensamos en el pasado. Unas veces pitan algo, otras veces no...". "Después de dos o tres minutos vale, pero las siguientes ya tienes que amonestar", se quejó el portero del Real Madrid.

"¿Si echamos de menos a Cristiano Ronaldo? Hablas de un tío que metía 40-50 goles al año, puedes echarlo en falta. Pero se fue hace un año y medio, tenemos jugadores que pueden hacer goles también. Mala suerte y buenos porteros, es un poco de todo. No tengo una explicación por la que no quiere entrar, pero confío que mis compañeros pueden hacer goles en cualquier momento porque son cracks".

"Karim está estupendo, ha hecho muchos goles ya. No creo que haga falta un fichaje, confío plenamente en el equipo", finalizó.