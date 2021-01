Coudet se reencuentra con Pellegrini: "Es un padre futbolístico para mí"

El técnico del Celta de Vigo reconoció la influencia del Ingeniero en su carrera. "Me ha ayudado más de lo que puedan imaginar", dijo.

Esta jornada se producirá un duelo de entrenadores sudamericanos en : maestro contra alumno, Manuel Pellegrini contra Eduardo Coudet. Y en la antesala al cruce del Real y el de Vigo, por la jornada 19 de LaLiga, el exentrenador de Racing llenó de elogios al Ingeniero, con quien coincidió en River hace casi 20 años.

"Pellegrini me ha ayudado mucho. Cuando decidí entrenar me senté con él. Solo tengo elogios. He seguido mucho sus pasos. Es extraño tener que enfrentarnos", admitió el Chacho en conferencia de prensa. En esa misma línea, reconoció que el técnico chileno "es como un padre futbolístico para mí. Me ha ayudado más de lo que puedan imaginar. Que le vaya bien me pone feliz".

El cuadro de Heliópolis llega a esta cita en la décima posición de la tabla, con 23 puntos, y, por ende, en la mitad de la competición. En ese sentido, buscarán repetir lo conseguido ante el (0-2) en el objetivo de ganar terreno para meterse en la lucha por los puestos europeos.

Mientras que el equipo de Balaídos, eliminado de la , llega a esta cita con el fin de dejar atrás las tres derrotas consecutivas que acumulan tras caer ante , Ibiza y . "Tenemos que ser un equipo valiente, que proponga y seguir insistiendo en nuestra idea de juego. Betis tiene un gran equipo, que ha arrancado muy bien el año", cerró Coudet.

Cabe destacar que el ex DT del no ha perdido ninguno de sus últimos cuatro partidos ante el Celta en el torneo doméstico (dos victorias, dos empates), tras haber caído en sus dos primeros duelos ante el cuadro celeste en la competición. El historial marca que ambas escuadras se han enfrentado, en Primera División, un total de 29 ocasiones en la casa del Betis, con seis victorias para los Celestes y seis empates. De hecho, la última vez que el forastero festejó en el reducto de los verdiblancos fue en la temporada 2013/14 (1-2).