Costa regresa y es la gran baza del Cholo para un marzo durísimo

Después de haber sido descartado por molestias y quedarse fuera de la convocatoria ante el Villarreal, Diego Costa ha vuelto a entrenarse con el grupo

Vuelve Costa. Después de haber sido descartado por molestias y quedarse fuera de la convocatoria ante el , Diego Costa ha vuelto a entrenarse con el grupo en el Cerrro del Espino. Una noticia positiva para Diego Pablo Simeone, que está viendo cómo poco a poco, la enfermería se va vaciando. El hispano-brasileño está con ganas, quiere sumar y se ha ejercitado con plena normalidad con el resto de compañeros. Sabe que el club no le dejará acortar plazos ni correr riesgos, pero poco a poco, empieza a sentirse mejor de sus problemas cervicales. Por otra parte, no se ha entrenado Thomas Lemar, mientras que el jugador que sí parece plenamente recuperado de sus molestias es el mexicano Héctor Herrera, que podría estar al 100% para el próximo partido del Atleti.

Desde que Costa regresó al Atlético procedente del , el de Lagarto ha disputado un total de 59 encuentros con la elástica roiblanca, anotando 12 goles. Unos números pobres que, más allá de sus permanentes lesiones, necesita mejorar. Esta campaña sólo ha podido jugar 11 partidos en Liga, con un balance de dos tantos en su haber, mientras que en Champions ha disputado 5 encuentros y no ha sido capaz de ver portería. No obstante, Simeone sigue depositando toda su confianza en un delantero que siempre que está en forma, da un salto de calidad al equipo. De ahí que no quiera correr ningún tipo de riesgo con su recuperación y que quiera ir metiéndole en la dinámica del equipo poco a poco. Existe el convencimiento en el Atleti de que si Costa está en plenitud en marzo, el Atleti mejorará sus guarismos.

El calendario. Que Costa esté recuperado es vital para el Atleti si uno mira el calendario. Este marzo será exigente para los de Simeone. En y en Europa. Los del Cholo, que se están mostrando fuertes en casa pero más blandos lejos de su feudo, tendrán que visitar durante este mes Anfield en Champions, más los estadios de , Athletic y , en Liga. Durante este curso, el Atleti sólo ha sido capaz de vencer a domicilio a Lokomotiv de Moscú (Champions), , y . Simeone sabe que este mes marcará la temporada rojiblanca y tiene claro que, para encarar el calendario con garantías, la recuperación de Costa es absolutamente clave.