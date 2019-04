Costa no entrenó con los compañeros tras saber que le habían expedientado

Diego Simeone defendió, a capa y espada, la figura de Diego Costa en Goal: "Es un animal, un animal. ..Nos hizo sufrir un partido ante el cuando necesitábamos sus características, es un jugador al que necesitábamos para ese partido, pero yo no soy de los entrenadores que a partir de un episodio genere sensaciones negativas. Yo valoro el todo y con Costa hay más positivo que negativo", explicó el técnico argentino. Sin embargo, en la sesión de entrenamientos del equipo, Diego Costa se sumó a la ausencia de Savic en la sesión de trabajo, pero lo hizo sin motivo alguno.

El de Lagarto no se dejó ver ante los medios de comunicación en los entrenamientos. El motivo de su asuencia, según publica el diario "As", se podría haber producido después de haber conocido una sanción de régimen interno por parte del club por su expulsión en el Camp Nou ante el Barcelona, que acarreó un castigo de ocho partidos de sanción. Costa, presuntamente molesto por ese hecho, ha decidido no ejercitarse después de haber sido notificado de la apertura de un expediente sancionador.

Falta saber si Costa dará su versión de los hechos o si el club explicará, con una versión oficial qué es lo que está sucediendo con Costa y si se negó a ejercitarse al estar molesto con su sanción o no. Así, el atacante vuelve a estar en el punto de mira. Su gran defensor es Diego Pablo Simeone. Le quiere para este equipo, le necesita y desea que continúe vestido de rojiblanco.