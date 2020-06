Correr con barbijo: por qué no es obligatorio y opciones en caso de usarlo

Desde el lunes 8 de junio, la Ciudad de Buenos Aires tiene habilitada la actividad física.

De a poco, la vida vuelve a ser. Paulatinamente, sin apuros ni demasiados riesgos, al menos en la . Tras la conferencia de prensa de Alberto Fernández, en la que anunció una nueva extensión del Aislamiento Social, Obligatorio y Preventivo por el coronavirus, los porteños encontraron una noticia que generó algo de alivio luego de más de dos meses y medio de encierro.

¿QUÉ BARBIJOS SE PUEDEN USAR PARA CORRER?

Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, explicó que la idea es habilitar la actividad física "a contraturno", es decir durante la noche y madrugada, para evitar que quienes realicen ejercicio se superpongan con quienes concurren a sus lugares de trabajo.

"De 8 de la noche (20 hs) a 8 de la mañana se podrá salir a hacer ejercicio, a correr, a caminar, a andar en bicicleta", afirmó, aunque remarcó que "sin hacerlo en grupo y solo por el barrio". Además, manifestó que "vamos a reforzar la seguridad, especialmente para las mujeres, además del cuidado en los grandes parques".

Lógicamente, quienes salgan a realizar estas actividades deberán hacerlo respetando el distanciamiento de dos metros, y además aclaró que el uso de barbijo no es obligatorio.

Muchos creían que el barbijo era necesario para correr. La razón es bastante sencilla: cuando respiramos de manera agitada (también cuando hablamos, tosemos o estornudamos), producimos microgotas que recorren espacios cercanos. Esas microgotas podrían estar contaminadas y, de ser así, habría un riesgo para las personas que pasen a una distancia menor de diez metros.

Aunque en general se corre en espacios abiertos, también se producen muchas situaciones en las que las personas se cruzan por diferentes pasajes. Una exposición obvia.

¿Se puede correr con barbijo? Sí, aunque es evidente que a muchos les puede resultar incómodo. La cuestión fue observada por varios especialistas, que indicaron el 'problema' de que al aumentar la energía del cuerpo se necesita exhalar más dióxido de carbono (CO2) y precisa más oxígeno.

"Respirar con barbijo puede hacer que (correr) sea dificultoso y que el aire ligeramente enrarecido no permita la sensación de plenitud que el esfuerzo requiere. Lo importante en todos los casos en que, si usando barbijo se percibe incomodidad o molestia, se debe detener la actividad y no insistir forzadamente", dijo el deportólogo Jorge Franchella a Clarín.

¿Y el fútbol? No hay demasiadas referencias a jugadores usando tapabocas aunque sí se registra un antecedente. Se trata de Gimnasia de La Plata, cuando era dirigido por Carlos Ramaccioti, en el 2002. El entrenador decidió preparar un partido en la altura de La Paz, por la , con barbijos en todos sus jugadores durante un entrenamiento. La idea era emular la falta de aire que sentirían en . Varios integrantes del plantel aceptaron la medida, aunque también se quejaron por la incomodidad. ¿Sirvió la medida? No mucho. El Lobo perdió 4 a 1 en la ida y, en la vuelta, no podría dar vuelta el resultado pese a ganar 2 a 0.

En los regresos del fútbol profesional, tanto en como en los entrenamientos de , e , no se observó a jugadores usando tapabocas en plena actividad, aunque sí se observó que el protocolo de la obliga a todos los que no están jugando a usarlo.