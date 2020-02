Coronavirus: Le preguntan por el momento más tenso...¡y se acuerda de Fekir!

La sorprendente reacción de Manuel Vela, entrenador del Wuhan Zall Fútbol Club

A veces, la pasión por el fútbol brota en las ocasiones más insospechadas. El grupo de españoles procedentes de Wuhan ( ), epicentro del brote de coronavirus, que cumple la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, recibieron el alta médica, según fuentes de Moncloa. Y es que ninguno de los repatriados presentó síntomas durante estos 14 días de cuarentena y todos han dado negativo en las sucesivas pruebas para descartar un contagio por el coronavirus.

Varios de los españoles allí recluidos fueron sometidos s controles periódicos. Entre ellos, Manuel Vela, entrenador del Wuhan Zall Fútbol Club, quien explicó que pasó estos días “matando el tiempo” o "jugando al ajedrez y las cartas". Lo sorprendente es que, durante una conexión con el programa de Ana Rosa Quintana, emitido en Telecinco, al entrenador del Wuhan le preguntaron cómo había vivido los momentos de tensión en las últimas horas.

La respuesta de Manuel Vela fue tremenda: "¿Momentos de tensión? ¿Días de tensión? Ninguno", dijo, para luego añadir "todos estábamos tranquilos, no he tenido ningún día de tensión. Bueno, sí, sí he tenido un día de tensión, el fin de semana. La tensión más grande la viví el domingo de la tarde...por la expulsión de Fekir, que todavía no la entiendo", dijo. La respuesta de Vela puso la nota de humor, aludiendo a la expulsión de Fekir, jugador del , el pasado fin de semana en su partido ante el FC (2-3). Y además, dejó claro que incluso en los momentos más delicados, la pasión por el fútbol siempre está presente.