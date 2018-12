¿Copy Paste?: Las similares últimas despedidas de Beñat San José

Tanto en Deportes Antofagasta, Bolívar y Universidad Católica, el técnico español difundió una emotiva carta casi escrita con calco.

Luego de hacer uso de una cláusula de salida en Universidad Católica, Beñat San José rompió el silencio. El técnico español lo hizo a través de una emotiva carta que fue publicada por la cuenta oficial de Cruzados, en la que agradeció a los jugadores, dirigentes y fanáticos del club estudiantil.

Sin embargo, una particular situación llamó la atención de los hinchas del vigente campeón del Torneo Nacional. Y es que la misiva se asemeja a las otras despedidas que usó cuando dejó Deportes Antofagasta en 2016 y Bolívar en 2017. Casi escritas con calco pero con diferentes protagonistas. De hecho, en las tres dedicatorias, el vasco utiliza el mismo patrón aduciendo que pretende nuevas y más desafiantes oportunidades.

Carta de despedida del ex DT del @Bolivar_Oficial Beñat San José Gil. pic.twitter.com/dk7EqUGQNa — Liniker Loza (@lozaliniker) 21 de diciembre de 2017

Compartimos esta carta de Beñat San José para todos #LosCruzados pic.twitter.com/dR8Cf7E3nq — Universidad Católica (@CruzadosSADP) 12 de diciembre de 2018

Cabe destacar que, además, esta jornada concedió una entrevista a Mundo Deportivo, en la que repasa su año con los precordilleranos, el que terminó con la obtención de la estrella 13 en la historia de las huestes franjeadas.

En ella, explicó las razones que lo llevaron a salir de San Carlos de Apoquindo. “He sentido que un ciclo terminó y quiero tener la posibilidad de estudiar y analizar nuevos proyectos ambiciosos”.

Además, no descartó la posibilidad de continuar en el fútbol sudamericano y pelear por la Copa Libertadores pese a que la UC abrochó el cupo. “En el fútbol nunca sabes lo que puede pasar. Ahora es el periodo en el que en Sudamérica se dan los traspasos. Tengo muchas ganas de jugarla porque es un reto que realmente me entusiasma”, confesó.

Finalmente, expresó su sensación respecto a su paso por el balompié criollo considerando que en Chile se busca un perfil "Bielsista".

“Allí no hay técnico que no sea criticado. También era un poco normal porque nosotros no teníamos un equipo superior a los demás y lo que conseguíamos teníamos que hacerlo a base de hacer un juego muy versátil. En Chile están acostumbrados a que el perfil sea más ‘Bielsista’, por decirlo de alguna manera, y aunque yo soy muy fan de ese fútbol, hay veces que con los equipos no puedes hacer eso o que, si lo haces, quizás no te lleve tanto al éxito. Nosotros hicimos un buen juego, fuimos un equipo muy serio, muy completo y sobre todo tuvimos que hacer un estilo de juego muy versátil, muy adaptado a todo tipo de dibujos tácticos”, cerró.