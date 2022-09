Sigue todos los detalles del partido que se disputa en Dinamarca.

El Sevilla FC afronta un partido que se presenta como decisivo para los hispalenses si quieren continuar en la máxima competición continental en su visita al Copenhague en la segunda jornada de la Liga de Campeones 2022/2023.

Todos los detalles del Copenhague vs. Sevilla de la Champions League 2022-2023 pulsando aquí

Los de Julen Lopetegui comenzaron el torneo con una estrepitosa derrota en casa ante el Manchester City de Haaland y Guardiola, cayendo por 0-4 en el Ramón Sánchez-Pizjuán, mientras que el equipo danés no empezó mucho mejor, perdiendo por 3-0 a domicilio frente al Borussia Dortmund.

20:10 Ya calientan los dos equipos en el césped del Parken Stadion de Copenhague, donde el Sevilla tiene que puntuar al menos para no complicarse su continuidad en la Champions League.

También ha hecho pública su alineación el Copenhague.

Novedades: No juega Bono en el Sevilla y entra de Rakitic al once en lugar de Óliver Torres, que no está inscrito en la competición.

¡Ya hay once del Sevilla!

¡Buenas tardes a todos los amigos de Goal.com y bienvenidos a la retransmisión del partido entre el Copenhague y el Sevilla FC de la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League 2022-2023. Quédate con nosotros para tener toda la información, con vídeos, alineaciones, goles, estadísticas y mucho más.

La gran previa estadística de Goal del Copenhague vs. Sevilla de la Champions League

Este será el primer encuentro entre el FC København y Sevilla en competición europea, siendo el equipo de Julen Lopetegui el séptimo rival español distinto al que se enfrenta el København (tras Barcelona, Real Madrid, Real Betis, Atlético de Madrid, Valencia y Mallorca).

Los únicos enfrentamientos del Sevilla con un rival danés se produjeron en los octavos de final de la Copa de Europa de 1957-58, avanzando con una victoria global de 4-2 sobre el AGF Aarhus (4-0 en casa, 0-2 fuera).

El FC København no ha conseguido ganar los 12 partidos anteriores contra rivales españoles en competición europea, empatando cuatro y perdiendo ocho. Ha perdido los cuatro más recientes - dos veces contra el Real Madrid y el Atlético de Madrid - y no ha marcado en tres de esos partidos.

Los equipos españoles están invictos en los ocho partidos de UEFA Champions League contra clubes daneses (6V 2E) - solo contra equipos de República Checa (13) los equipos españoles han tenido más enfrentamientos sin perder nunca en la competición.

El FC København mantuvo la portería a cero en sus tres partidos en casa en su última temporada de la UEFA Champions League, con una victoria y dos empates en 2016-17.

El Sevilla ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos en la fase de grupos de UEFA Champions League (1V), tantos como en sus 22 previos de este tipo en la competición (10V 9E).

El Sevilla se enfrentó a 24 disparos en su derrota 4-0 vs Manchester City en la J1 - solo una vez se han enfrentado a más intentos en un solo partido de la UEFA Champions League (28 contra el Borussia Mönchengladbach en noviembre 2015).

El FC København recibió más goles en su derrota por 3-0 vs Borussia Dortmund en la J1 que en sus seis partidos combinados de la fase de grupos de su última temporada de UEFA Champions League (2 en 2016-17).

Tras estar involucrado en nueve goles en sus primeros 15 partidos de UEFA Champions League (5 goles, 4 asistencias) Isco, del Sevilla ha participado en nueve en sus siguientes 58 partidos en la competición (4 goles, 5 asistencias).

Ivan Rakitic ha estado involucrado en cuatro de los últimos seis goles del Sevilla en UEFA Champions League (dos goles, dos asistencias). El croata se convirtió la temporada psada en el goleador más veterano del club en la competición con 33 años y 203 días al marcar contra el Wolfsburgo.

PARTIDO Copenhague vs. Sevilla FC FECHA Miércoles, 14 de septiembre ESTADIO Parken Stadiom, Copenhague HORARIO 21:00

¿Dónde ver en directo el Copenhague vs. Sevilla?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar Liga de Campeones 2 Movistar Liga de Campeones 3 21:00 Sudamérica Star+ ESPN ARG: 16:00;



CHI: 15:00;



COL: 14:00 México SKY Sports 14:00

Alineaciones probables del Copenhague vs. Sevilla

Copenhague (1-4-3-3): Ryan; Diks, Khocholava, Vavro, Kristiansen; Lerager, Jensen, Zeca; Daramy, Claesson y Cornelius.

Sevilla (1-4-3-3): Bono; Carmona, Nianzou, Rekik, Telles; Delaney, Jordán, Isco; Lamela, Papu Gómez, Dolberg.