Copa Libertadores en Facebook: qué partidos se transmitirán por streaming en la red social

La prestigiosa web tendrá los derechos de 17 partidos, destacando que los de los jueves van en exclusiva por su señal.

La CONMEBOL realizó algo nunca antes visto en el fútbol sudamericano, anunciando que para la Copa Libertadores 2019 17 partidos de la primera ronda podrán mirarse en la página de Facebook del torneo.

Facebook tendrá los derechos de transmisión de algunos partidos, destacando que históricos como Boca, River, Peñarol, Gremio, Flamengo, Olimpia, Rosario y Emelec tendrán participación en el convenio.

A continuación, en Goal te presentamos los juegos que se transmitirán y las fechas de los mismos.

ESTOS PARTIDOS VAN POR FACEBOOK

La programación de primera ronda será la siguiente, destacando que los partidos de jueves serán en exclusiva y los martes o miércoles se darán partidos en señal compartida con la TV.

07/03: Huracán vs. Cruzeiro

07/03: LDU Quito vs. Peñarol

07/03: Deportivo Lara vs. Emelec

14/03: Emelec vs. Huracán

14/03: Peñarol vs. San José

14/03: Alt. Paranaense vs. J. Wilstermann

28/03: Ganador G3 vs. Rosario Central

28/03: Universidad Católica vs. Gremio

28/03: Sporting Cristal vs. Olimpia

11/04: River vs. Alianza Lima

11/04: Flamengo vs. San José

11/04: Emelec vs. Deportivo Lara

25/04: Junior vs. San Lorenzo

25/04: Zamora vs. Cerro Porteño

25/04: G2 vs. Palmeiras

09/05: Godoy Cruz vs. Universidad de Concepción

09/05: Boca vs. Atlético Paranaense