Copa Colombia BetPlay 2022: cuándo es, formato, calendario de partidos y TV

El torneo, donde Atlético Nacional defiende su título, entregará un cupo a la Copa Libertadores 2023.

La Copa Colombia 2022 inició sus acciones en el fútbol profesional colombiano. El torneo que reúne y enfrenta a los equipos de primera y segunda división del país, tiene reservado el cupo de Colombia 4 para la Copa Libertadores del 2023 por lo que se hace un título deseado por los principales clubes del país.

La primera fase será de eliminatoria entre los equipos de segunda división y para la segunda y tercera fase ingresarán los equipos de la Liga que no tienen participación internacional. En octavos de final se sumarán los ocho representantes del país en Libertadores y Sudamericana para desarrollar las fases finales en llaves de eliminación directa.

Como sucedió en la Copa 2021, la de este año mantendrá los partidos de ida y vuelta para los octavos de final, cuartos, semifinales y final.

La Copa inició el 9 de febrero y terminará el 12 de octubre.

ASÍ SE JUGARÁ LA COPA BETPLAY 2022

FASE I

– “Club sembrado” = El club no ascendido con mayor puntaje en la tabla de reclasificación del Torneo BetPlay DIMAYOR II 2021. Este club avanzará directamente a la Fase II.

– Partidos de ida y vuelta ( 2 fechas).

– 7 llaves sorteadas teniendo en cuenta la tabla de reclasificación del Torneo BetPlay DIMAYOR II 2021.

– Los 7 mejores clubes en la Tabla de reclasificación del Torneo BetPlay DIMAYOR 2021, serán cabezas de serie de cada llave.

– Los 7 clubes ganadores de cada llave avanzan a la Fase II.

Llave A: 2do en Reclasificación vs Sorteo

Llave B: 3ro en Reclasificación vs Sorteo

Llave C: 4to en Reclasificación vs Sorteo

Llave D: 5to en Reclasificación vs Sorteo

Llave E: 6to en Reclasificación vs Sorteo

Llave F: 7to en Reclasificación vs Sorteo

Llave G: 8vo en Reclasificación vs Sorteo

CLUBES A SORTEAR

Clubes de la posición 9 a la 13 Tabla reclasificación Torneo 2021 y los 2 clubes provenientes de la Liga 2021.

FASE II

– 4 llaves predeterminadas.

– Partidos de Ida y vuelta.

– Serán locales en el partido de vuelta los clubes con mayor puntuación en la Fase I y demás criterios de desempate.

Llave 1: Club Sembrado vs Ganador Llave G

Llave 2: Ganador Llave A vs Ganador Llave F

Llave 3: Ganador Llave B vs Ganador Llave E

Llave 4: Ganador Llave C vs Ganador Llave D

FASE III

– 4 clubes ganadores de la Fase II y 12 clubes de la Liga BetPlay I DIMAYOR 2021 que no participan en competencia internacional 2022.

– 8 llaves predeterminadas.

– Partidos de ida y vuelta ( 2 fechas)

Llave A: Ganador Llave 1 Fase II vs Posición 12

Llave B: Ganador Llave 2 Fase II vs Posición 11

Llave C: Ganador Llave 3 Fase II vs Posición 10

Llave D: Ganador Llave 4 Fase II vs Posición 9

Llave E: Posición 1 vs Posición 8

Llave F: Posición 2 vs Posición 7

Llave G: Posición 3 vs Posición 6

Llave H: Posición 4 vs Posición 5

OCTAVOS DE FINAL

– 8 llaves sorteadas.

– Clubes provenientes de la Fase III vs los clubes de competencia internacional 2022.

– Partidos de ida y vuelta ( 2 fechas).

– Serán locales en el partido de vuelta los clubes provenientes de la Fase III.

Llave A: Ganador Llave A Fase III vs Sorteo

Llave B: Ganador Llave B Fase III vs Sorteo

Llave C: Ganador Llave C Fase III vs Sorteo

Llave D: Ganador Llave D Fase III vs Sorteo

Llave E: Ganador Llave E Fase III vs Sorteo

Llave F: Ganador Llave F Fase III vs Sorteo

Llave G: Ganador Llave G Fase III vs Sorteo

Llave H: Ganador Llave H Fase III vs Sorteo

CUARTOS DE FINAL

– 4 llaves predeterminadas

– Partidos de ida y vuelta ( 2 fechas).

– Será local en el partido de vuelta el club con mas puntos obtenidos en las en las fases I, II, III y 8vos.

Llave A: Ganador Llave A Fase IV vs Ganador Llave H

Llave B: Ganador Llave B Fase IV vs Ganador Llave G

Llave C: Ganador Llave C Fase IV vs Ganador Llave F

Llave D Ganador Llave D Fase IV vs Ganador Llave E

SEMIFINALES

2 llaves predeterminadas.

Partidos de ida y vuelta ( 2 fechas).

Será local en el partido de vuelta el club con mas puntos obtenidos en las en las fases I, II, III, 8vos y 4tos de final.

Semifinales 1: Ganador Llave A Cuartos de final vs Ganador Cuartos de final Llave D

Semifinales 2: Ganador Llave B Cuartos de final vs Ganador Cuartos de final Llave C

FINAL

– Ganadores Semifinales

– Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2

– Será local en el partido de vuelta el club con mas puntos obtenidos en las en las fases I, II, III, 8vos de final, 4tos de final y semifinal.

FASE I

Llave A: Boca Juniors de Cali vs Fortaleza CEIF

Llave B: Tigres FC vs Leones FC

Llave C: Deportes Quindío vs Bogotá FC

Llave D: Orsomarso SC vs Llaneros FC

Llave E: Atlético Huila vs Real Cartagena

Llave F: Valledupar FC vs Atlético FC

Llave G: Real Santander vs Barranquilla FC

FASE I – PARTIDOS DE IDA

Real Santander 3-0 Barranquilla FC

Boca Juniors de Cali 0-1 Fortaleza CEIF

Valledupar FC 1-1 Atlético FC

Tigres FC 2-0 Leones FC

Orsomarso SC 0-0 Llaneros FC

Deportes Quindío 1-0 Bogotá FC

Atlético Huila 1-0 Real Cartagena FASE I – PARTIDOS DE VUELTA

Atlético FC 0-0 (3-4 p.p.) Valledupar FC

Leones FC 1-1 Tigres FC

Llaneros FC 2-0 Orsomarso SC

Barranquilla FC 0-0 Real Santander

Fortaleza CEIF 1-0 Boca Juniors de Cali

Bogotá FC 2-2 Deportes Quindío

Real Cartagena 0-0 Atlético Huila

FASE II

Llave 1: Boyacá Chicó vs. Real Santander

Llave 2: Fortaleza CEIF vs. Valledupar FC

Llave 3: Tigres FC vs. Atlético Huila

Llave 4: Deportes Quindío vs. Llaneros FC

FASE II – PARTIDOS DE IDA

Valledupar FC 0-2 Fortaleza CEIF

Boyacá Chicó 0-1 Real Santander

Atlético Huila 0-2 Tigres FC

Deportes Quindío 3-0 Llaneros FC

FASE II – PARTIDOS DE VUELTA

Real Santander 2-1 Boyacá Chicó

Tigres FC 2-0 Atlético Huila

Llaneros FC 2-0 Deportes Quindío

Fortaleza CEIF 1-1 Valledupar FC

FASE III

Llave A: Real Santander vs. Unión Magdalena

Llave B: Fortaleza CEIF vs. Cortuluá

Llave C: Tigres FC vs. Patriotas

Llave D: Deporte Quindío vs. Once Caldas

Llave E: Santa Fe vs. Deportivo Pasto

Llave F: Deportivo Pereira vs Águilas Doradas

Llave G: Jaguares vs. Alianza Petrolera

Llave H: Atlético Bucaramanga vs. Envigado

FASE III – PARTIDOS DE IDA

Envigado FC 0-0 Atlético Bucaramanga

Unión Magdalena 3-1 Real Santander

Cortuluá 0-1 Fortaleza CEIF

Patriotas FC 0-0 Tigres FC

Alianza Petrolera 1-1 Jaguares FC

Once Caldas 0-0 Deportes Quindío

Deportivo Pasto 0-1 Independiente Santa Fe

Águilas Doradas 0-1 Deportivo Pereira

FASE III – PARTIDOS DE VUELTA

Real Santander 1-5 Unión Magdalena

Tigres FC 1-0 Patriotas FC

Jaguares FC 2-1 Alianza Petrolera

Fortaleza CEIF 1-0 Cortuluá

Deportes Quindío 0-1 Once Caldas

Atlético Bucaramanga 3-0 Envigado FC

Independiente Santa Fe 3-0 Deportivo Pasto

Deportivo Pereira 1-2 (4-3 p.p.) Águilas Doradas

OCTAVOS DE FINAL

– 8 llaves sorteadas.

– Clubes provenientes de la Fase III vs los clubes de competencia internacional 2022:

• Deportes Tolima.

• Deportivo Cali.

• Millonarios FC.

• Atlético Nacional.

• La Equidad.

• América de Cali.

• Junior FC.

• Independiente Medellín.

– Partidos de ida y vuelta (2 fechas).

– Serán locales en el partido de vuelta los clubes provenientes de la Fase III.

Llave 1: Unión Magdalena vs América de Cali

Llave 2: Fortaleza CEIF vs Deportivo Cali

Llave 3: Tigres FC vs Independiente Medellín

Llave 4: Once Caldas vs Atletico Nacional

Llave 5: Independiente Santa Fe vs Junior FC

Llave 6: Deportivo Pereira vs Deportes Tolima

Llave 7: Jaguares FC vs Millonarios

Llave 8: Atlético Bucaramanga vs Equidad

OCTAVOS DE FINAL - IDA

Independiente Medellín 1-0 Tigres FC

América de Cali 1-2 Unión Magdalena

La Equidad 2-0 Atlético Bucaramanga

Junior FC 2-1 Independiente Santa Fe

Deportes Tolima 3-2 Deportivo Pereira

Atlético Nacional 3-0 Once Caldas DAF

Deportivo Cali 1-3 Fortaleza CEIF

Millonarios FC 3-0 Jaguares FC

OCTAVOS DE FINAL - VUELTA

Tigres FC 1-2 Independiente Medellín

Unión Magdalena 2-1 América de Cali

Atlético Bucaramanga 0-0 La Equidad

Once Caldas 1-2 Atlético Nacional

Jaguares FC 1-1 Millonarios FC

Deportivo Pereira 1-1 Deportes Tolima

Independiente Santa Fe 0-1 Junior FC

Fortaleza CEIF 1-1 Deportivo Cali

CUARTOS DE FINAL

– 4 llaves predeterminadas

– Partidos de ida y vuelta (2 fechas).

– Será local en el partido de vuelta el club con mas puntos obtenidos en las en las fases I, II, III y 8vos.

Llave A: Unión Magdalena vs Equidad

Llave B: Fortaleza FC vs Millonarios FC

Llave C: Independiente Medellín vs Deportes Tolima

Llave D: Atlético Nacional vs Junior FC

CUARTOS DE FINAL - IDA

Millonarios FC 3-0 Fortaleza CEIF

Deportes Tolima 1-3 Independiente Medellín

Equidad 1-1 Unión Magdalena

Junior FC 3-0 Atlético Nacional

CUARTOS DE FINAL - VUELTA

SEMIFINAL

– 2 llaves predeterminadas.

– Partidos de ida y vuelta ( 2 fechas).

– Será local en el partido de vuelta el club con mas puntos obtenidos en las en las fases I, II, III, 8vos y 4tos de final.

Semifinales 1: Unión Magdalena vs. Junior de Barranquilla

Semifinales 2: Millonarios vs. Independiente Medellín

SEMIFINAL - IDA

24 de agosto

Junior FC 0-1 Unión Magdalena

Independiente Medellín 0-2 Millonarios FC

SEMIFINAL - VUELTA

Millonarios FC 2-2 Independiente Medellín

Unión Magdalena 0-1 (3-5 p.p.) Junior FC

FINAL

– Ganadores Semifinales

– Será local en el partido de vuelta el club con más puntos obtenidos en las en las fases I, II, III, 8vos de final, 4tos de final y semifinal.

– Junior FC vs. Millonarios FC

PARTIDO DE IDA

28 de septiembre

Junior FC vs Millonarios FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+

PARTIDO DE VUELTA

2 de noviembre

Millonarios FC vs Junior FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+