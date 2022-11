Contra quién jugaría Argentina en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022: cruces y posibles rivales

Los de Lionel Scaloni se miden en octavos de final a Australia y ya saben con quién se enfrentarían si pasan a cuartos.

Argentina, a pesar del mal inicio de esta Copa del Mundo, ha logrado clasificarse para los octavos de final de Qatar 2022 tras derrotar a Polonia por 2-0 en la última jornada de la fase de grupos. Como líder del Grupo C, los de Scaloni se medirán en octavos al segundo del Grupo D, Australia, que ha dado la sorpresa derrotando a Dinamarca en el tercer partido. En su debut en el Grupo C, Argetina cayó con Arabia Saudí, pero después se han impuesto a México y Polonia y ahora los de Leo Messi se han llenado de confianza para intentar el asalto a una copa que no levantan desde 1986. Le queda un camino asequible al principio.

Tras ser primero y esperar el cruce con Australia en octavos, Argentina ya conoce cuáles serían sus dos posibles rivales en unos hipotéticos cuartos de final de la Copa del Mundo. Si Leo Messi y compañía siguen adelante, su oponente en cuartos saldría del choque entre Países Bajos y Estados Unidos.

Los holandeses están dejando muchas dudas en este Mundial, y los argentinos son superiores sobre el papel al combinado norteamericano.