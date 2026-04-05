Conte vuelve a pronunciarse sobre su futuro como seleccionador de Italia

El fútbol italiano atraviesa una etapa de transición sumamente compleja, tras el gran revés que supuso la falta de clasificación para la fase final del Mundial, una crisis que ha dado paso a cambios radicales en los pasillos de la Federación y ha vuelto a plantear cuestiones decisivas sobre el futuro de la Azzurri.

En un giro notable, se ha confirmado la dimisión de Gabriele Gravina de la presidencia de la Federación Italiana de Fútbol, lo que lleva a todo el sistema a una fase de reestructuración integral, encabezada por la crisis de la elección de un seleccionador interino para la selección absoluta, a la espera de que se resuelva el asunto del entrenador permanente que sucederá a Gennaro Gattuso.

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Según informan los medios de comunicación este domingo, el nombre de Antonio Conte ha surgido como el principal candidato para ponerse al frente de la selección italiana, en una jugada que podría suponer su regreso a la escena internacional tras años de ausencia.

Antonio Conte, de 56 años, ha mostrado un claro entusiasmo por asumir el cargo por segunda vez en su carrera, a pesar de tener un contrato con el Nápoles que se extiende hasta junio de 2027.

Los indicios apuntan a que el presidente del club, Aurelio De Laurentiis, podría no oponerse a la marcha de Conte el próximo verano, especialmente si Giovanni Malagò resulta elegido nuevo presidente de la Federación Italiana en las elecciones previstas para el 22 de junio, según informa el diario «La Gazzetta dello Sport».

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Tras la debacle... Un nombre inesperado se acerca a la dirección de la selección italiana

Conte ya dirigió a la selección italiana entre 2014 y 2016, donde logró llegar a los cuartos de final de la Eurocopa 2016, antes de quedar eliminado en la tanda de penaltis ante Alemania, lo que refuerza sus posibilidades de contar con un amplio apoyo dentro de la Federación.

En este contexto, se espera el nombramiento de un entrenador interino, que podría ser Silvio Baldini, para dirigir a la selección en los partidos amistosos de junio, y que el entrenador definitivo se anuncie a finales de ese mismo mes o a principios de julio, tras la celebración de las elecciones a la presidencia de la Federación.

También se han barajado otros nombres como candidatos, como Massimiliano Allegri y Roberto Mancini, pero la decisión de Allegri de seguir en el Milan, junto con la polémica en torno a la repentina marcha de Mancini para entrenar a la selección saudí en 2023, han reforzado las posibilidades de que Conte vuelva a ocupar el banquillo de la selección italiana en uno de los momentos más delicados de su historia reciente.

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