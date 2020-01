Conte se distancia de Vidal: "Desde aquí hasta el final de la ventana del mercado no responderé preguntas"

El entrenador italiano esquiva el potencial reencuentro con el futbolista chileno.

Arturo Vidal es una de las figuras del mercado invernal europeo merced al interés del Inter de contar con sus servicios, que en son poco requeridos en cuanto a minutos de juego pese a que acaba de concretar su gol número 100 en el Viejo Continente y cambiarle la cara al gigante blaugrana en el derbi de la ciudad ante . Pero Antonio Conte, que lo quiere para que le ayude a ganar la (lo que consiguieron juntos en ), prefiere tomar distancia.

Si bien en aguardan por el final de la Supercopa de para concretar el arribo de Vidal, en su conferencia previa al viaje a Nápoles el adiestrador afirma que "no me gusta hablar de jugadores que están en otros equipos, por respeto a él, a su club y a mis jugadores. Usted sabe muy bien, no lo he hecho en el pasado y no voy a hacerlo ahora".

Napoli - Inter, todos los detalles en la previa

Uno de los periodistas en la sala volvió a preguntarle por el mercado a Conte, puntualizando en los problemas físicos de Kwadwo Asamoah. Pero el ex del blindó más su postura poniendo sobre la mesa a los dirigentes.

Señaló sobre un relevo para el ghanés, que potencie su plantilla, que "en cuanto a la cuestión médica, es correcto esperar que responda (Asamoah). Por lo demás, hemos realizado una evaluación, la directiva sabe muy bien qué es. Estoy aquí para mejorar lo que tengo disponible. El club conoce la situación y tomará decisiones positivas", para luego radicalizar su postura: "Desde aquí hasta el final de la ventana del mercado no responderé preguntas sobre este aspecto porque corresponde al club responder. Repito que hemos realizado evaluaciones y que la junta tomará la mejor decisión por el bien del club".

En Catalunya, mientras, Luis Suárez reconoce públicamente que quiere al Rey de en el equipo por su relevancia en el juego pese a gozar una baja consideración de parte de Ernesto Valverde.

"Ganar es fácil de pronunciar como verbo pero requiere mucho esfuerzo. Lo sabemos y queremos seguir haciendo algo hermoso y dar satisfacción a los fanáticos", marcó Conte sobre el partido del lunes. De su colega rival de turno, Gattuso, admitió que "al igual que yo, construyó su carrera con sus propias manos. Le deseo lo mejor después del partido con nosotros".