Conte descarta lesión de Arturo Vidal: "Es un guerrero y los guerreros siempre están listos para la guerra”

El técnico del Inter de Milán salió a aclarar la situación del chileno, quien debió abandonar el duelo frente al Benevento por molestias físicas.

Arturo Vidal generó preocupación en y en la Selección chilena al abandonar el duelo de este miércoles frente al Benevento, con claras muestras de dolor.

El exvolante del , que jugó su primer partido como titular en el equipo lombardo y compartió oncena con Alexis Sánchez, se mantuvo en la cancha hasta el 52' para darle paso a Nicolo Barella. Esto, cuando el equipo Nerazzurri ya se encontraba 1-4 en el marcador en el Stadio Comunale Ciro Vigorito.

Al momento del reemplazo, el formado en salió cojeando y con una bolsa de hielo en su muslo derecho. Y tras la victoria, el propio DT interista salió a aclarar la situación del también ex Bayern Munich.

“Arturo recibió un golpe en el muslo y yo preferí cambiarlo y no arriesgarlo también por el resultado. Pero no debe haber nada de qué preocuparse, es un guerrero y los guerreros siempre están listos para la guerra”, dijo en diálogo con SkySport.

Por otra parte, analizó la victoria de su escuadra, que suma nueve conquistas en sus primeros dos partidos en el Calcio, algo que no sucedía desde la temporada 1961/62.

"La mayor satisfacción es ver que, al margen de los jugadores, la idea del juego no cambia, la misma que venimos persiguiendo desde el año pasado pero con más opciones", dijo. Y añadió: "Este es un equipo que juega, ataca, crea mucho. Tenemos que trabajar un poco en el tema del equilibrio, pero disfruto viendo jugar a este equipo: están marcando la diferencia".

Finalmente, puso acento en los siete cambios que realizó respecto al equipo que paró en su debut ante la . "Como dije antes, a pesar de estos cambios, se ha visto el mismo Inter: demuestra que trabajamos bien, que hay un marcador. Ya me imagino las sentencias si no hubiéramos ganado hoy... Venimos de una etapa muy intensa y nos nos preparamos para enfrentarnos a otro de la misma manera. Luego en octubre será lo mismo. Cambiar también significa acelerar la inserción de Kolarov, Hakimi, Vidal, el regreso de Perisic. Nos arriesgamos porque tenemos un sistema preciso, debemos entender las dos fases. Esta rapidez de inserción me permite contar también con los recién llegados”, cerró.