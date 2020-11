Contagio masivo en Once Caldas pone en riesgo partidos ante Cali y Pasto

Serían al menos 16 personas positivas por el virus en el seno del conjunto de Manizales.

elevó la petición a Dimayor de aplazar sus próximos compromisos, ante el y , de las fechas 18 y 19 de la Liga respectivamente, debido a los contagios de COVID-19 presentados en su plantel de jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo.

La información fue revelada por Ricardo Orrego, de Gol Caracol, tras conocerse los resultados de las pruebas PCR realizadas como parte del protocolo de competición. "Realizadas pruebas PCR serían 16 contagiados (10 jugadores asintomáticos, 4 más con síntomas y 2 integrantes del cuerpo técnico). Once Caldas pedirá aplazar 2 partidos ante Cali y Pasto a la Dimayor", publicó Orrego en Twitter.

En una segunda ronda de pruebas para descartar o confirmar los positivos, Orrego indicó que "son 11 los positivos en el Once Caldas", de los cuales "4 tienen síntomas y los otros 7 son asintomáticos". Según el periodista, el resto del plantel no será aislado como recomendaban los epidemiólogos y el grupo se completaría con jugadores juveniles, en caso que Dimayor no acepte la solicitud.

Más equipos

De hecho, la División Mayor, si bien no se ha pronunciado oficialmente en este caso, ha sido reiterativa al no aplazar partidos de otros equipos por las pocas fechas disponibles en el calendario para reprogramar.

Por su parte, los periodistas Juan Carlos Jiménez y Esteban López de Múnera Eastman Radio confirmaron que son varios casos positivos al interior del 'Blanco blanco' luego de hablar con varios jugadores del equipo dirigido por Hubert Bodhert.