Conmoción por una de las posiciones de la selección holandesa: «Casi esperas que le den una patada en el tobillo»

Valentijn Driessen critica la decisión de Ronald Koeman de elegir a Mats Wieffer como sustituto de Denzel Dumfries. Según el periodista, el centrocampista del Brighton no es adecuado para jugar como lateral derecho, puesto que ya han cubierto con éxito Geertruida y Frimpong.

«No da la talla. No entiendo por qué de repente tiene que ser el lateral derecho de la selección holandesa detrás de Dumfries. Geertruida y Frimpong también pueden desempeñar ese papel perfectamente. Ya lo han demostrado», critica Driessen.

El observador de la selección holandesa continúa: «De repente, porque Wieffer ha jugado unos quince partidos como lateral derecho en el Brighton, el séptimo de Inglaterra. Allí ha desplazado a Veltman, que ya tiene más de treinta años. No es tan difícil».

«Para mí, Wieffer es más un centrocampista. Pero como no es lo suficientemente bueno en esa posición para el Brighton, lo pasaron a lateral derecho. Y eso no es un lateral derecho de verdad», insiste Driessen.

Su compañero Mike Verweij añade: «Koeman dijo tras el partido que Wieffer juega de forma muy diferente como lateral derecho en el Brighton que en la selección holandesa. Mucho más por dentro. Y en la selección holandesa, mucho más por fuera».

«En realidad, Koeman ha tomado dos decisiones muy extrañas en su selección. Valentijn discutió con él sobre la elección de Summerville, a quien nunca vio como extremo derecho, y ahora Wieffer como lateral derecho cuando tienes a Geertruida disponible», añade el observador del Ajax, igualmente perplejo.

“Casi hay que esperar que Wieffer reciba una patada en el tobillo para que Geertruida pueda venir al final, porque es una elección muy extraña”, concluye Verweij.