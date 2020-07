Confirmadas las sedes de octavos de la Champions: Real Madrid jugará en Manchester y el Barcelona lo hará en el Camp Nou

Ya es oficial: los cuatro partidos de vuelta restantes tendrán lugar en el estadio del equipo que actúa como local.

El Comité Ejecutivo de la UEFA ha decidido y comunicado este jueves que los partidos de vuelta de octavos de final restantes de la UEFA se disputen en el estadio del equipo que juega como local. De este modo, el visitará al en el Etihad Stadium, mientras que el recibirá al en el Camp Nou.

¿Qué partidos faltan completar en esta fase?

Son cuatro, con tres equipos españoles como protagonistas. Los duelos son: vs. (0-1 en la ida), Manchester City vs. Real Madrid (2-1), Bayern Munich vs. (3-0) y Barcelona vs. Napoli (1-1).

¿Cuándo se jugarán estos encuentros?

Todavía no está confirmada una fecha, pero existen dos posibilidades: el 7 u 8 de agosto. Otros cuatro equipos ya esperan en los cuartos de final: , , Leipzig y .

¿Cómo seguirá luego el torneo?

El 17 de junio se anunció que los cuartos de final, las semifinales y la final de esta temporada se jugarán en formato de fase final en Lisboa, . Los encuentros se disputarán en agosto. Toda estas eliminatorias serán a partido único y se llevarán a cabo entre el Estádio do Sport Lisboa e del Benfica (que será la sede de la final) y el Estádio José Alvalade del .