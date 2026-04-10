Con una nueva denuncia, Al-Ahli intensifica sus protestas contra los árbitros del partido ante Al-Fayha

El Al-Ahli de Yeda presentó una nueva reclamación ante la Federación Saudí de Fútbol por la labor arbitral en su partido contra el Al-Fayha en la Liga Roshen.

El miércoles, en la jornada 29 de la Liga Roshen, Al-Ahli empató 1-1 con Al-Fayha en Al-Majma'a.

El encuentro estuvo marcado por varias decisiones arbitrales polémicas, lo que llevó al club a emitir un comunicado en el que critica al árbitro y pide que se escuchen las comunicaciones con el VAR.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el club solicitó a la Federación Saudí de Fútbol investigar a los árbitros, tal como establece el reglamento.

Según el rotativo, esta petición se añadió como nota complementaria a la protesta inicial del club ante la Federación Saudí.

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«Al-Raqi» adjuntó vídeos que muestran una discusión entre el cuarto árbitro y miembros del Al-Ahli, en la que el intérprete pregunta si se grabaron los comentarios sobre la necesidad de concentrarse en la Liga de Campeones de Asia.

El Al-Ahli solicitó a la Liga de Profesionales las grabaciones no emitidas que circularon en redes.

El delantero inglés del Al-Ahli, Ivan Tony, afirmó tras el partido que el cuarto árbitro le indicó que se centrara solo en la Liga de Campeones de Asia de Élite y no en la Liga Roshen, versión confirmada por su entrenador alemán, Matthias Jaissle.

El empate complica el título del Al-Ahli: queda a cuatro puntos del líder, Al-Nasr, que tiene un partido menos, y a dos del segundo, Al-Hilal.